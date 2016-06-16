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На одно пенсионера работают три черниговца
- Сегодня, 16:23
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Украина оказалась среди стран с высоким индексом старения по версии Bloomberg, однако обошла Россию. В мире численность трудоспособного населения сокращается быстрее, чем ожидалось, в результате чего остается все меньше людей, которые могут поддержать пожилого возраста.
Bloomberg вычислил индекс старения населения - отношение количества людей, работающих к пенсионерам. В десятку с наибольшим индексом старения вошли Франция (2,2), Сингапур (2,2), Мальта (2,3), Шри-Ланка (2,3), Беларусь (2,3), Япония (2,3) Россия (2,4), Греция (2,5), Таиланд (2,6) и Болгария (2,6). Показатели Украины немного выше указанные выше страны - в нашем государстве, по данным агентства, на пенсионера приходится 3 человека, которые работают. Индекс старения Bloomberg демонстрирует зависимость, основанную на уставном пенсионном возрасте каждой страны. Расчетам принимали пенсионный возраст в 178 странах. «Демографические показатели нельзя игнорировать, но есть решение. Эти решения должны быть культурным, политическим, экономическим. Там нет волшебной ответа. Реальность такова, что в Китае положение дел будет иным, чем в Италии », - сказала Сюзан Канкел, директор геронтологического центра при Университете Майами в Оксфорде. В Китае индекс старения равен 3,5, в США - 4,4, в Нигерии - 4,8, в Венесуэле - 5,1. Лучшая ситуация складывается в Уганде - там 9 человек с работой на одного пенсионера.
Bloomberg вычислил индекс старения населения - отношение количества людей, работающих к пенсионерам. В десятку с наибольшим индексом старения вошли Франция (2,2), Сингапур (2,2), Мальта (2,3), Шри-Ланка (2,3), Беларусь (2,3), Япония (2,3) Россия (2,4), Греция (2,5), Таиланд (2,6) и Болгария (2,6). Показатели Украины немного выше указанные выше страны - в нашем государстве, по данным агентства, на пенсионера приходится 3 человека, которые работают. Индекс старения Bloomberg демонстрирует зависимость, основанную на уставном пенсионном возрасте каждой страны. Расчетам принимали пенсионный возраст в 178 странах. «Демографические показатели нельзя игнорировать, но есть решение. Эти решения должны быть культурным, политическим, экономическим. Там нет волшебной ответа. Реальность такова, что в Китае положение дел будет иным, чем в Италии », - сказала Сюзан Канкел, директор геронтологического центра при Университете Майами в Оксфорде. В Китае индекс старения равен 3,5, в США - 4,4, в Нигерии - 4,8, в Венесуэле - 5,1. Лучшая ситуация складывается в Уганде - там 9 человек с работой на одного пенсионера.
Источник: cheline.com.ua/
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