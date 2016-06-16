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С начала следующей недели и до середины месяца в области свирепствовать морозы, уверяют черниговские синоптики.
И в этот период февраль полностью оправдает свое название, ведь температура воздуха превысит отметку в -23 градуса. При этом в украинском Гидрометцентре отмечают, что нынешний последний зимний месяц будет достаточно теплым. Это, конечно, если сравнить его с февралем 1970-го или 1985, когда в начале февраля метеорологи фиксировали 34 градуса мороза. А, к примеру, в 1990-м и 2012-м годах максимальная февральская температура составляла 6-14 градусов тепла. Вот такие метаморфозы. Что касается нынешнего февраля, он, как и январь, продолжит докучать черниговцам резкими изменениями температуры воздуха и перепадами давления. - После воскресной нулевой температуры и осадков уже во вторник, 7 февраля, температура резко снизится, - уверяет синоптик областного Гидрометцентра Татьяна Черная, - сначала в -12-17, а с 9 февраля - до 18-23 градусов мороза. И будет продолжаться этот период почти неделю. Осадков пока не ожидается. По прогнозам Гидрометцентра, этот свирепый ожидается немного теплее, осадков будет меньше. Но это время покажет. Так что - готовьтесь к морозам и согревает друг друга теплом своих сердец!
На Черниговщину идут сильные морозы
- Сегодня, 16:54
- Просмотров: 23
С начала следующей недели и до середины месяца в области свирепствовать морозы, уверяют черниговские синоптики.
И в этот период февраль полностью оправдает свое название, ведь температура воздуха превысит отметку в -23 градуса. При этом в украинском Гидрометцентре отмечают, что нынешний последний зимний месяц будет достаточно теплым. Это, конечно, если сравнить его с февралем 1970-го или 1985, когда в начале февраля метеорологи фиксировали 34 градуса мороза. А, к примеру, в 1990-м и 2012-м годах максимальная февральская температура составляла 6-14 градусов тепла. Вот такие метаморфозы. Что касается нынешнего февраля, он, как и январь, продолжит докучать черниговцам резкими изменениями температуры воздуха и перепадами давления. - После воскресной нулевой температуры и осадков уже во вторник, 7 февраля, температура резко снизится, - уверяет синоптик областного Гидрометцентра Татьяна Черная, - сначала в -12-17, а с 9 февраля - до 18-23 градусов мороза. И будет продолжаться этот период почти неделю. Осадков пока не ожидается. По прогнозам Гидрометцентра, этот свирепый ожидается немного теплее, осадков будет меньше. Но это время покажет. Так что - готовьтесь к морозам и согревает друг друга теплом своих сердец!
Источник: cheline.com.ua/
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