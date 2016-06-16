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В Чернигове увеличили аренду за помещениe
- Сегодня, 17:23
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Произошли изменения в Методику расчета и порядка использования платы за аренду имущества коммунальной собственности территориальной общины города Чернигова. Об этом сообщает Алексей Епинин, Председатель Фонда коммунального имущества Черниговского городского совета.
Изменения внесены решением Черниговского городского совета от 26 января 2017 № 15 / VII-11 «О внесении изменений и дополнений в Методику расчета и порядка использования платы за аренду имущества коммунальной собственности территориальной общины города Чернигова (19 сессия 5 созыва) с изменениями и дополнениями» . Они вступили в силу с момента обнародования этого решения в газете «Черниговские новости« Семь дней »№ 5 (795) от 02.02.2017. Цель изменений - повышение эффективности использования коммунального имущества, увеличение поступлений от арендной платы, приведение размера арендной платы за пользование коммунальным имуществом до рыночного уровня. По предварительным расчетам, дополнительные поступления в городской бюджет от аренды в результате принятых изменений составят около 1300000. Грн. в год. Этим решением, в частности: - изъяты из 01.01.2018 из перечня учреждений, организаций, которым установлен размер арендной платы 1 грн. за год (п. 12 Методики) часть бюджетных организаций, содержащихся за счет государственного и областного бюджетив.Воны будут платить арендную плату определена по арендной ставке 1% в год от стоимости имущества .; - Изменены размеры арендных ставок по некоторым целевым назначением; - Проведено зонирование территории г.. Чернигова, установленные коэффициенты и размеры минимальной арендной платы за 1 кв.м в зависимости от расположения объекта аренды. При этом, для определенного решением перечня арендаторов при расчете размера арендной платы не применяются зональные коэффициенты и размеры минимальной арендной платы за 1 кв. м. Во исполнение этого решения городского совета договора аренды объектов коммунальной собственности территориальной громады г.. Чернигова, которые заключены до 1 января 2017 (кроме договоров аренды целостных имущественных комплексов) подлежат пересмотру с даты вступления решения в силу.
Изменения внесены решением Черниговского городского совета от 26 января 2017 № 15 / VII-11 «О внесении изменений и дополнений в Методику расчета и порядка использования платы за аренду имущества коммунальной собственности территориальной общины города Чернигова (19 сессия 5 созыва) с изменениями и дополнениями» . Они вступили в силу с момента обнародования этого решения в газете «Черниговские новости« Семь дней »№ 5 (795) от 02.02.2017. Цель изменений - повышение эффективности использования коммунального имущества, увеличение поступлений от арендной платы, приведение размера арендной платы за пользование коммунальным имуществом до рыночного уровня. По предварительным расчетам, дополнительные поступления в городской бюджет от аренды в результате принятых изменений составят около 1300000. Грн. в год. Этим решением, в частности: - изъяты из 01.01.2018 из перечня учреждений, организаций, которым установлен размер арендной платы 1 грн. за год (п. 12 Методики) часть бюджетных организаций, содержащихся за счет государственного и областного бюджетив.Воны будут платить арендную плату определена по арендной ставке 1% в год от стоимости имущества .; - Изменены размеры арендных ставок по некоторым целевым назначением; - Проведено зонирование территории г.. Чернигова, установленные коэффициенты и размеры минимальной арендной платы за 1 кв.м в зависимости от расположения объекта аренды. При этом, для определенного решением перечня арендаторов при расчете размера арендной платы не применяются зональные коэффициенты и размеры минимальной арендной платы за 1 кв. м. Во исполнение этого решения городского совета договора аренды объектов коммунальной собственности территориальной громады г.. Чернигова, которые заключены до 1 января 2017 (кроме договоров аренды целостных имущественных комплексов) подлежат пересмотру с даты вступления решения в силу.
Источник: cheline.com.ua/
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