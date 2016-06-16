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Взбесившейся волк напал на жителя Задериевка
- Сегодня, 17:59
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Вчера вечером в селе Задериевка на Черниговщине двое пограничников спасли мужчину, на которого напал бешеный волк. Находясь на отдыхе после службы по месту жительства пограничники услышали крики о помощи. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Выбежав на улицу, пограничники увидели, что на местного жителя напала дикое животное и бросились ему на помощь. Для спасения человека, который уже находился в тяжелом состоянии от укусов пограничникам пришлось обезвредить обезумевшую животное голыми руками и с помощью хозяйственного ножа. Благодаря поспешной помощи пограничники спасли мужчину, но также и получили многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья. Местного жителя и военнослужащих сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования и оказания помощи. По данному факту пограничники проинформировали соседние подразделения, взаимодействующие органы и представителей санэпидемстанции. Сейчас состояние здоровья местного жителя и военнослужащих удовлетворительное.
Выбежав на улицу, пограничники увидели, что на местного жителя напала дикое животное и бросились ему на помощь. Для спасения человека, который уже находился в тяжелом состоянии от укусов пограничникам пришлось обезвредить обезумевшую животное голыми руками и с помощью хозяйственного ножа. Благодаря поспешной помощи пограничники спасли мужчину, но также и получили многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья. Местного жителя и военнослужащих сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования и оказания помощи. По данному факту пограничники проинформировали соседние подразделения, взаимодействующие органы и представителей санэпидемстанции. Сейчас состояние здоровья местного жителя и военнослужащих удовлетворительное.
Источник: cheline.com.ua/
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