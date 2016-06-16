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Секонд в тренде: черниговцы штурмуют магазины
- Сегодня, 18:22
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В украинских городах продажу через секонд-хенды вырос на 20-30%. Речь идет о цивилизованных магазины, куда можно прийти и померить ту или иную вещь. Причем эти вещи были использованы или 1 раз, или их вообще никто не надевал, так как они вышли из моды.
В Украине зашли целые сети секондов. Они пользуются популярностью. Само направление рассматривается малыми предпринимателями как неплохой бизнес.
В Украине зашли целые сети секондов. Они пользуются популярностью. Само направление рассматривается малыми предпринимателями как неплохой бизнес.
Источник: cheline.com.ua/
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