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Черниговцы едут работать в Польшу и России
- Сегодня, 18:42
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Более половины украинский, работавших за границей, не были официально трудоустроены.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» среди тех, кто работал за границей в течение последних 5 лет. Так, 35% опрошенных работали за рубежом официально, 61% - неофициально, 4% - не ответили. «Больше всего тех, кто работал официально за рубежом среди работников с Востока (44%), меньше всего - с юга (27%). Среди тех, кто работал в странах ЕС, вдвое больше официально работающих (36%), чем среди тех, кто работал в России. Более официально оформленных на работу среди старших респондентов и имеющих высшее образование », - сообщает соцгруппе. Большинство украинских заробитчан (77%) выезжали на сезонные работы, только 15% работали на постоянной основе, 7% - имели другой тип работ. «Почти треть (31%) находились на работе за границей около полугода, 21% - несколько месяцев, 15% - более года, по 14% - до года или несколько лет, 5% - не дали ответа на этот вопрос», - говорится в сообщении. Как свидетельствуют результаты опроса, больше всего работники выезжали на работу в Польшу - 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% - в Италии, остальные - в других странах, в основном, Западной Европы. Почти 30% респондентов отказалась отвечать на этот вопрос. Среди тех, кто работал за границей, почти половина работали в сфере строительства и ремонта (43%), вдвое меньше (23%) - на сельскохозяйственных работах, 10% - на работах по дому, по 3% имели опыт работы в IT, уходе за детьми, ресторанном бизнесе (повара, официанты, уборка). По 2% работали в гостиничном бизнесе, офисными работниками, медицинским персоналом. По 1% заявили, что работали уборщиками и в сфере услуг (парикмахеры, массажисты, мастера). Отмечается, что большинство (71%) работников хотели бы в будущем снова работать за границей, 11% - скорее не хотели бы, 5% - однозначно не хотели бы, 13% - не определились. Наибольшее количество респондентов хотели бы работать в Германии (23%) и Польше (22%), около 10% - в Италии, США, Англии, по 6-7% - в Чехии и России. 18% не определились. Указывается, что опрос проводился 1-10 декабря 2016 с 436 респондентами, которые работали за рубежом в течение последних 5 лет.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» среди тех, кто работал за границей в течение последних 5 лет. Так, 35% опрошенных работали за рубежом официально, 61% - неофициально, 4% - не ответили. «Больше всего тех, кто работал официально за рубежом среди работников с Востока (44%), меньше всего - с юга (27%). Среди тех, кто работал в странах ЕС, вдвое больше официально работающих (36%), чем среди тех, кто работал в России. Более официально оформленных на работу среди старших респондентов и имеющих высшее образование », - сообщает соцгруппе. Большинство украинских заробитчан (77%) выезжали на сезонные работы, только 15% работали на постоянной основе, 7% - имели другой тип работ. «Почти треть (31%) находились на работе за границей около полугода, 21% - несколько месяцев, 15% - более года, по 14% - до года или несколько лет, 5% - не дали ответа на этот вопрос», - говорится в сообщении. Как свидетельствуют результаты опроса, больше всего работники выезжали на работу в Польшу - 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% - в Италии, остальные - в других странах, в основном, Западной Европы. Почти 30% респондентов отказалась отвечать на этот вопрос. Среди тех, кто работал за границей, почти половина работали в сфере строительства и ремонта (43%), вдвое меньше (23%) - на сельскохозяйственных работах, 10% - на работах по дому, по 3% имели опыт работы в IT, уходе за детьми, ресторанном бизнесе (повара, официанты, уборка). По 2% работали в гостиничном бизнесе, офисными работниками, медицинским персоналом. По 1% заявили, что работали уборщиками и в сфере услуг (парикмахеры, массажисты, мастера). Отмечается, что большинство (71%) работников хотели бы в будущем снова работать за границей, 11% - скорее не хотели бы, 5% - однозначно не хотели бы, 13% - не определились. Наибольшее количество респондентов хотели бы работать в Германии (23%) и Польше (22%), около 10% - в Италии, США, Англии, по 6-7% - в Чехии и России. 18% не определились. Указывается, что опрос проводился 1-10 декабря 2016 с 436 респондентами, которые работали за рубежом в течение последних 5 лет.
Источник: cheline.com.ua/
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