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Черниговским окружным админсудом признано обоснованным правовую позицию прокуратуры области о несоответствии требованиям закона распорядительного документу, каким физической лицу предоставлено разрешение на разработку документации по отводу в аренду 4 га земель историко-культурного назначения, которые отнесены к категории особо ценных земель, для ведения личного крестьянского хозяйства.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области Как установлено, в 2011 году Черниговская районная государственная администрация, вопреки требованиям земельного законодательства и Закона Украины «О личном крестьянском хозяйстве», которыми определено максимальные размеры земельных участков, которые могут использоваться для ведения личного крестьянского хозяйства - не более 2 га, приняла распоряжение об увеличении этой площади в 4 га. Благодаря принятым прокуратурой области мерам противоправное распоряжение судом отменено.
Нетронутую землю отдали отдали жителям сел
- Сегодня, 19:07
- Просмотров: 0
Черниговским окружным админсудом признано обоснованным правовую позицию прокуратуры области о несоответствии требованиям закона распорядительного документу, каким физической лицу предоставлено разрешение на разработку документации по отводу в аренду 4 га земель историко-культурного назначения, которые отнесены к категории особо ценных земель, для ведения личного крестьянского хозяйства.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области Как установлено, в 2011 году Черниговская районная государственная администрация, вопреки требованиям земельного законодательства и Закона Украины «О личном крестьянском хозяйстве», которыми определено максимальные размеры земельных участков, которые могут использоваться для ведения личного крестьянского хозяйства - не более 2 га, приняла распоряжение об увеличении этой площади в 4 га. Благодаря принятым прокуратурой области мерам противоправное распоряжение судом отменено.
Источник: cheline.com.ua/
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