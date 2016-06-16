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В Чернигове накануне, 5 февраля, на проспекте Мира (в районе Екатерининской церкви и в сторону Аллеи героев) прошел флешмоб 22PushupChallenge.
Участие в нем приняло несколько сотен черниговцев – военнослужащие, чиновники, волонтеры…
Среди участников – мэр Чернигова Владислав Атрошенко, его заместители Александр Ломако и Сергей Фесенкои народный депутат от Черниговской области Александр Кодола.
После 22 отжиманий черниговцы передали эстафету Львову.
Суть флешмоба – привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов войны.
Участие в флешмобе отжиманий принял мэр Чернигова и его заместители
- Вчера, 13:31
- Просмотров: 36
В Чернигове накануне, 5 февраля, на проспекте Мира (в районе Екатерининской церкви и в сторону Аллеи героев) прошел флешмоб 22PushupChallenge.
Участие в нем приняло несколько сотен черниговцев – военнослужащие, чиновники, волонтеры…
Среди участников – мэр Чернигова Владислав Атрошенко, его заместители Александр Ломако и Сергей Фесенкои народный депутат от Черниговской области Александр Кодола.
После 22 отжиманий черниговцы передали эстафету Львову.
Суть флешмоба – привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов войны.
Источник: 0462.ua
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