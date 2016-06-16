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Сегодня черниговская «Десна» сыграет с самым титулованным клубом Косово
- Вчера, 14:00
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Первый товарищеский матч в рамках турецкого сбора черниговские футболисты проведут против ФК «Приштина» - 10-кратного чемпиона Косово.
Матч против ФК «Приштина», который после первого круга национального чемпионата занимает 3-е место, пройдет в воскресенье 5 февраля. Начало встречи в 17.00
Самый титулованный клуб Косово 10 раз становился победителем косовской Суперлиги. В последний раз – в 2013 году.
После этого в активе «Приштины» были серебро и бронза чемпионата, а также победа в Кубке.
В составе «Приштины» выступают хорошо известные украинским болельщикам бывшие албанские легионеры полтавской «Ворсклы» - Арменд Даллку, Дебатик Цурри и Ахмед Янузи.
Также за «Приштину», кроме местных футболистов, играют представители Конго, Ганы и Черногории.
Матч против ФК «Приштина», который после первого круга национального чемпионата занимает 3-е место, пройдет в воскресенье 5 февраля. Начало встречи в 17.00
Самый титулованный клуб Косово 10 раз становился победителем косовской Суперлиги. В последний раз – в 2013 году.
После этого в активе «Приштины» были серебро и бронза чемпионата, а также победа в Кубке.
В составе «Приштины» выступают хорошо известные украинским болельщикам бывшие албанские легионеры полтавской «Ворсклы» - Арменд Даллку, Дебатик Цурри и Ахмед Янузи.
Также за «Приштину», кроме местных футболистов, играют представители Конго, Ганы и Черногории.
Источник: 0462.ua
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