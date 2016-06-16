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Черниговские учреждения и организации могут попытаться помочь бедным
- Вчера, 14:30
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Посольство Германии в Украине ежегодно оказывает поддержку избранным микропроектам, направленным на улучшение условий жизни бедных слоев населения.
Так, в 2016 году по итогам данной программы были установлены отопительные системы, сделан ремонт прачечной, заменены окна, обустроено сенсорное помещение и отремонтирована игровая площадка. Об этом сообщается на официальном сайте Посольства.
В 2017 году также объявлен конкурс микропроектов от Посольства Германии в Украине.
Микропроекты - это проекты с коротким сроком реализации (максимум 6 месяцев, завершение не позднее 15.10.2017), направленные на улучшение базовых потребностей бедных и беднейших слоев населения и на обеспечение долгосрочной действенности проекта.
Заявки до истечения срока представления могут подавать организации / учреждения (не предприятия), не способны самостоятельно профинансировать свой проект.
Условия предоставления проектного содействия следующие:
Посольство поддерживает организации/учреждения в осуществлении их проектов путем предоставления частичного финансирования, при условии, что заявитель не может сам реализовать свой проект.
Это говорит об обязательном наличии собственного вклада заявителя (также и нефинансового, например, в форме выполнения работ или оказания рабочей силы или помещений). Возможно частичное финансирование третьими сторонами.
Максимальная сумма грантового содействия составляет, как правило, 8000 евро.
Так, в 2016 году по итогам данной программы были установлены отопительные системы, сделан ремонт прачечной, заменены окна, обустроено сенсорное помещение и отремонтирована игровая площадка. Об этом сообщается на официальном сайте Посольства.
В 2017 году также объявлен конкурс микропроектов от Посольства Германии в Украине.
Микропроекты - это проекты с коротким сроком реализации (максимум 6 месяцев, завершение не позднее 15.10.2017), направленные на улучшение базовых потребностей бедных и беднейших слоев населения и на обеспечение долгосрочной действенности проекта.
Заявки до истечения срока представления могут подавать организации / учреждения (не предприятия), не способны самостоятельно профинансировать свой проект.
Условия предоставления проектного содействия следующие:
Посольство поддерживает организации/учреждения в осуществлении их проектов путем предоставления частичного финансирования, при условии, что заявитель не может сам реализовать свой проект.
Это говорит об обязательном наличии собственного вклада заявителя (также и нефинансового, например, в форме выполнения работ или оказания рабочей силы или помещений). Возможно частичное финансирование третьими сторонами.
Максимальная сумма грантового содействия составляет, как правило, 8000 евро.
Источник: 0462.ua/
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