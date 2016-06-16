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Спасатели подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области трижды оказали помощь водителям по освобождению транспортных средств из снежных заносов.
Так, 4 февраля в 21:10 в поселке Седнев Черниговского района к спасателям 4-го пожарного профессионального поста обратился водитель микроавтобуса "Mercedes 814" с просьбой освободить его транспортное средство, попавшее в снежный сугроб на ул. Пекуровський.
В транспортном средстве в это время находилось 20 пассажиров. Пожарно-спасательным автомобилем повышенной проходимости микроавтобус отбуксировали с проблемного участка дороги, после чего водитель смог самостоятельно продолжить движение.
5 февраля в 00:05 в Службу спасения "101" в Менском районе обратился водитель автомобиля "Fiat Doblo". Мужчина сообщил, что по ул. Армейской в районном центре Мена его транспортное средство слетело в кювет и попало в снежный сугроб.
На месте происшествия работали спасатели 10-й Государственной пожарно-спасательной части, которые вытащили легковой автомобиль на проезжую часть дороги.
В тот же день в 5:18 к спасателям Куликовского района обратились медработники бригады скорой медицинской помощи, приехавшие на вызов в с. Выбли и застряли в снежном сугробе.
К месту происшествия прибыло отделение 8-го государственного пожарно-спасательного поста. Спасатели автомобилем повышенной проходимости освободили автомобиль скорой помощи, после чего врачи транспортировали больного в медицинское учреждение.
Всего в оказании помощи от подразделений УГСЧС Украины в Черниговской области привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы специальной техники.
За выходные спасатели Черниговщины освободили из снеговых заносов три автомобиля
- Вчера, 15:03
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Спасатели подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области трижды оказали помощь водителям по освобождению транспортных средств из снежных заносов.
Так, 4 февраля в 21:10 в поселке Седнев Черниговского района к спасателям 4-го пожарного профессионального поста обратился водитель микроавтобуса "Mercedes 814" с просьбой освободить его транспортное средство, попавшее в снежный сугроб на ул. Пекуровський.
В транспортном средстве в это время находилось 20 пассажиров. Пожарно-спасательным автомобилем повышенной проходимости микроавтобус отбуксировали с проблемного участка дороги, после чего водитель смог самостоятельно продолжить движение.
5 февраля в 00:05 в Службу спасения "101" в Менском районе обратился водитель автомобиля "Fiat Doblo". Мужчина сообщил, что по ул. Армейской в районном центре Мена его транспортное средство слетело в кювет и попало в снежный сугроб.
На месте происшествия работали спасатели 10-й Государственной пожарно-спасательной части, которые вытащили легковой автомобиль на проезжую часть дороги.
В тот же день в 5:18 к спасателям Куликовского района обратились медработники бригады скорой медицинской помощи, приехавшие на вызов в с. Выбли и застряли в снежном сугробе.
К месту происшествия прибыло отделение 8-го государственного пожарно-спасательного поста. Спасатели автомобилем повышенной проходимости освободили автомобиль скорой помощи, после чего врачи транспортировали больного в медицинское учреждение.
Всего в оказании помощи от подразделений УГСЧС Украины в Черниговской области привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы специальной техники.
Источник: 0462.ua
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