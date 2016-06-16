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Черниговцы пополнили Википедию
- Вчера, 15:33
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Почти на 2 тысячи статей пополнилась Украинская Википедия после прошедшего в конце января «Викимарафона-2017» .
Напомним, что по случаю своего 13-летия украинская Википедия объявила марафон по написанию новых статей.
Добавить новую страничку во «всезнающую» интернет-книгу мог каждый желающий.
Так, зарегистрировалось 600 новых пользователь, 250 из которых поправили уже существующие статьи, а 165 – создали новые темы.
В «Викимарафоне-20172 приняли участие и черниговцы.
Желающих пополнить своими статьями Википедию приглашали библиотека им. Короленко, библиотека ЧНПУ имени Т.Г. Шевченко, а также лицей №22.
Напомним, что по случаю своего 13-летия украинская Википедия объявила марафон по написанию новых статей.
Добавить новую страничку во «всезнающую» интернет-книгу мог каждый желающий.
Так, зарегистрировалось 600 новых пользователь, 250 из которых поправили уже существующие статьи, а 165 – создали новые темы.
В «Викимарафоне-20172 приняли участие и черниговцы.
Желающих пополнить своими статьями Википедию приглашали библиотека им. Короленко, библиотека ЧНПУ имени Т.Г. Шевченко, а также лицей №22.
Источник: 0462.ua/
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