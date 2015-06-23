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Артем Тищенко и Максим Ивко из Чернигов – призеры Универсиады
- Вчера, 16:07
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Биатлонная смешанная эстафетная команда Украины финишировала на 3-м месте в Казахстане, где проходят Всемирные студенческие игры.
В скорости украинская четверка, в составе которой бежали две киевлянки и два представителя Чернигова, не уступила лидерам. А вот со стрельбой было хуже.
Нашим понадобилось использовать 11 дополнительных патронов, но и их не хватило, чтобы закрыть все мишени. Пришлось бежать штрафной круг.
На протяжении всей дистанции украинская команда занимала третье место. Так и доехали до финиша.
В биатлонной программе Универсиады остался неразыгранным один комплект наград. Завтра, 7 февраля, спортсмены выйдут на гонку с массовым стартом.
В скорости украинская четверка, в составе которой бежали две киевлянки и два представителя Чернигова, не уступила лидерам. А вот со стрельбой было хуже.
Нашим понадобилось использовать 11 дополнительных патронов, но и их не хватило, чтобы закрыть все мишени. Пришлось бежать штрафной круг.
На протяжении всей дистанции украинская команда занимала третье место. Так и доехали до финиша.
В биатлонной программе Универсиады остался неразыгранным один комплект наград. Завтра, 7 февраля, спортсмены выйдут на гонку с массовым стартом.
Источник: 0462.ua
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