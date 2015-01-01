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Черниговский театр кукол отметил свое 40-летие
- Вчера, 16:33
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На днях областной театр кукол им. Александра Довженко отметил свой юбилей. Гости торжественного мероприятия ознакомились с музеем театра, посмотрели фотографии с его творческой жизни.
Поздравляли юбиляров, заместитель головы ОГА Наталия Романова, коллеги-актеры из областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко, областного филармонического центра фестивалей и концертных программ, Молодежного театра. Они приготовили номера-поздравления и подарки.
Как отметила директор театра Татьяна Коваль, театр за последние месяцы значительно изменился. В здании отремонтировали крышу, обновили сцену и зрительный зал. Для детей созданы прекрасные условия для творческого досуга.
Черниговский областной театр кукол начал театральные сезоны с ноября 1976 года. Заведение продолжило дело первого профессионального театра кукол в Украине, который действовал именно в Чернигове с 1921 года.
В 1996 году театру предоставили собственное помещение, а также присвоили ему имя Александра Довженко. Спектакли кукольного театра получили награды и признание на престижных фестивалях в Украине, Австрии, Болгарии, Германии. С 1996 года театр начал свой фестиваль «Черниговские кукольные рандеву».
В действующем репертуаре заведения более 45 спектаклей для детей. С прошлого года заработала и «Вечерняя сцена» для взрослых. 15 лет при театре работает единственная в Украине Творческая экспериментальная мастерская для детей и молодежи.
Поздравляли юбиляров, заместитель головы ОГА Наталия Романова, коллеги-актеры из областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко, областного филармонического центра фестивалей и концертных программ, Молодежного театра. Они приготовили номера-поздравления и подарки.
Как отметила директор театра Татьяна Коваль, театр за последние месяцы значительно изменился. В здании отремонтировали крышу, обновили сцену и зрительный зал. Для детей созданы прекрасные условия для творческого досуга.
Черниговский областной театр кукол начал театральные сезоны с ноября 1976 года. Заведение продолжило дело первого профессионального театра кукол в Украине, который действовал именно в Чернигове с 1921 года.
В 1996 году театру предоставили собственное помещение, а также присвоили ему имя Александра Довженко. Спектакли кукольного театра получили награды и признание на престижных фестивалях в Украине, Австрии, Болгарии, Германии. С 1996 года театр начал свой фестиваль «Черниговские кукольные рандеву».
В действующем репертуаре заведения более 45 спектаклей для детей. С прошлого года заработала и «Вечерняя сцена» для взрослых. 15 лет при театре работает единственная в Украине Творческая экспериментальная мастерская для детей и молодежи.
Источник: 0462.ua
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