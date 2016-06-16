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На Черниговщине мужчина забил до смерти сожительницу
- Вчера, 17:33
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К Бобровицкого отдела полиции 5 февраля обратился 29-летний мужчина и сообщил о том, что в селе Осовец, по улице 9-го Мая, 5, обнаружил труп 45-летней женщины с телесными повреждениями в области лица и головы.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы Бобровицкого отдела полиции, работников судебно-медицинской экспертизы при осмотре трупа обнаружены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, перелома нижней челюсти, резаной раны подбородка. Проведенными мероприятиями установлено, что 3 февраля с 16:00 до 20:00 по указанному адресу в доме возник конфликт между погибшим и его 42-летним сожителем, в результате которого мужчина схватил женщину за волосы и бил лицом о пол и спинку дивана, после чего она уже не подавала признаков жизни. Злоумышленник в содеянном сознался, задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Труп доставлен в морг. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы Бобровицкого отдела полиции, работников судебно-медицинской экспертизы при осмотре трупа обнаружены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, перелома нижней челюсти, резаной раны подбородка. Проведенными мероприятиями установлено, что 3 февраля с 16:00 до 20:00 по указанному адресу в доме возник конфликт между погибшим и его 42-летним сожителем, в результате которого мужчина схватил женщину за волосы и бил лицом о пол и спинку дивана, после чего она уже не подавала признаков жизни. Злоумышленник в содеянном сознался, задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Труп доставлен в морг. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.
Источник: cheline.com.ua
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