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В Чернигове «на горячем» задержали квартирного вора
- Вчера, 18:21
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Около трех часов ночи полицейские охраны задержали злоумышленника, который пытался совершить кражу в одной из черниговских квартир по улице Мстиславский. На пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Черниговской области поступил сигнал о срабатывании сигнализации квартиры, находится под охраной. На место происшествия немедленно было скоординировано наряд роты полиции охраны.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Работники группы реагирования в считанные минуты прибыли на место срабатывания. При внешнем осмотре у объекта явных следов проникновения обнаружено не было. Правоохранители продолжили обследование и во дворе обнаружили следы на снегу под окном квартиры, которая находилась на первом этаже. Кроме того, в связи с постоянным поступлением повторных тревожных срабатываний с охраняемого объекта, туда было отправлено дополнительный наряд - для блокировки квартиры, а также вызвано владельца помещения. Во время осмотра помещения квартиры правоохранители обнаружили неизвестного мужчину, который ... спал на диване. Увидев полицейских, он соскочил с дивана и начал кричать: «Не светит в глаза!». Указанного мужчина был задержан. Впоследствии задержанный рассказал правоохранителям, что накануне употреблял наркотические средства, а как попал в квартиру якобы не помнит. Во время поверхностного осмотра у задержанного было обнаружено отвертку. С ее помощью он поднял роллеты на окне и методом отжима металлопластикового окна попал внутрь, после чего аккуратно опустил ролеты и закрыл за собой окно. Также за диваном правоохранители нашли перчатки, которые горе-вор пытался впопыхах спрятать, к тому же, по квартире были разбросаны вещи домашнего обихода. На место происшествия также была вызвана следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции. Правонарушителем оказался неработающий местный 33-летний житель. Установлено, что мужчина ранее привлекался к ответственности за незаконные операции с наркотиками и кражу. Сейчас событие зарегистрировано, по данному факту проводится проверка.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Работники группы реагирования в считанные минуты прибыли на место срабатывания. При внешнем осмотре у объекта явных следов проникновения обнаружено не было. Правоохранители продолжили обследование и во дворе обнаружили следы на снегу под окном квартиры, которая находилась на первом этаже. Кроме того, в связи с постоянным поступлением повторных тревожных срабатываний с охраняемого объекта, туда было отправлено дополнительный наряд - для блокировки квартиры, а также вызвано владельца помещения. Во время осмотра помещения квартиры правоохранители обнаружили неизвестного мужчину, который ... спал на диване. Увидев полицейских, он соскочил с дивана и начал кричать: «Не светит в глаза!». Указанного мужчина был задержан. Впоследствии задержанный рассказал правоохранителям, что накануне употреблял наркотические средства, а как попал в квартиру якобы не помнит. Во время поверхностного осмотра у задержанного было обнаружено отвертку. С ее помощью он поднял роллеты на окне и методом отжима металлопластикового окна попал внутрь, после чего аккуратно опустил ролеты и закрыл за собой окно. Также за диваном правоохранители нашли перчатки, которые горе-вор пытался впопыхах спрятать, к тому же, по квартире были разбросаны вещи домашнего обихода. На место происшествия также была вызвана следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции. Правонарушителем оказался неработающий местный 33-летний житель. Установлено, что мужчина ранее привлекался к ответственности за незаконные операции с наркотиками и кражу. Сейчас событие зарегистрировано, по данному факту проводится проверка.
Источник: cheline.com.ua
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