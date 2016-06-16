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На местном сайте петиций появилось предложение ограничить бесплатный проезд в троллейбусах для пенсионеров.
А именно: автор петиции предлагает ограничить бесплатный проезд во времени.
«Безкоштовний проїзд з 11:00 дня до 16:00 вечора. В інший час проїзд оплачується на рівні з усіма пасажирами», – говорится в петиции.
Напомним, что это уже не первое подобное предложение. Летом 2016 года черниговцы по средствам петиции также предлагали заставить пенсионеров платить в троллейбусах.
Тогда автор петиции предлагал оставить льготы только инвалидам, военным пенсионерам, чернобыльцам и детям из многодетных семей. Всех же остальных пенсионеров – обязать платить за проезд.
Были и предложения, чтобы пенсионеры не ездили бесплатно в троллейбусах в часы пик.
В Чернигове снова пытаются заставить пенсионеров платить за проезд в троллейбусах
- Сегодня, 14:41
- Просмотров: 34
На местном сайте петиций появилось предложение ограничить бесплатный проезд в троллейбусах для пенсионеров.
А именно: автор петиции предлагает ограничить бесплатный проезд во времени.
«Безкоштовний проїзд з 11:00 дня до 16:00 вечора. В інший час проїзд оплачується на рівні з усіма пасажирами», – говорится в петиции.
Напомним, что это уже не первое подобное предложение. Летом 2016 года черниговцы по средствам петиции также предлагали заставить пенсионеров платить в троллейбусах.
Тогда автор петиции предлагал оставить льготы только инвалидам, военным пенсионерам, чернобыльцам и детям из многодетных семей. Всех же остальных пенсионеров – обязать платить за проезд.
Были и предложения, чтобы пенсионеры не ездили бесплатно в троллейбусах в часы пик.
Источник: 0462.ua
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