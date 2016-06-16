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В Черниговском городском совете инициировали сбор теплых вещей для Авдеевки
- Сегодня, 15:02
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Начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Григорий Годун призвал своих коллег – работников всех подразделений горсовета присоединиться к сбору теплых вещей и других видов помощи, которая будет отправлена в Авдеевку Донецкой области.
Такое предложение прозвучало на еженедельном совещании Черниговского городского головы с руководителями структурных подразделений городского совета.
Григорий Годун сообщил, что Департамент гражданской защиты Черниговской ОГА уже отправил один гуманитарный груз в Авдеевку, а сейчас рассматривается вопрос о направлении второго.
Грузы рассчитаны на поддержку не только и не столько военных, сколько гражданских. Первый груз состоял из продуктов питания и талонов на горючее. Но с учетом морозов, полезными могут быть и другие грузы – например, теплые вещи.
Отдел по чрезвычайным ситуациям Черниговского городского совета готов помочь в сборе и передаче помощи волонтерскому центру. Также помощь в Чернигове можно приносить сразу в этот центр на ул. Гетьмана Полуботка, 70 или по другим адресам.
Такое предложение прозвучало на еженедельном совещании Черниговского городского головы с руководителями структурных подразделений городского совета.
Григорий Годун сообщил, что Департамент гражданской защиты Черниговской ОГА уже отправил один гуманитарный груз в Авдеевку, а сейчас рассматривается вопрос о направлении второго.
Грузы рассчитаны на поддержку не только и не столько военных, сколько гражданских. Первый груз состоял из продуктов питания и талонов на горючее. Но с учетом морозов, полезными могут быть и другие грузы – например, теплые вещи.
Отдел по чрезвычайным ситуациям Черниговского городского совета готов помочь в сборе и передаче помощи волонтерскому центру. Также помощь в Чернигове можно приносить сразу в этот центр на ул. Гетьмана Полуботка, 70 или по другим адресам.
Источник: 0462.ua
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