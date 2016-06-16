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За продажу девушек в бордели Китая черниговцу грозит до 12 лет тюрьмы
- Сегодня, 15:21
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Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с пограничниками задержали в аэропорту «Борисполь» черниговца, который отправлял в Поднебесную украинку.
В ходе хорошо спланированной спецоперации сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Черниговской области совместно с Черниговским пограничным отрядом провели в аэропорту Борисполя задержания вербовщика «живого товара» в Китай.
Девушек человек подыскивал для оказания сексуальных услуг в Китае, обещая зарплату в 5-7 тысяч долларов США. Кандидаток черниговец набирал из числа малообеспеченных и из неблагополучных семей. Вербовка происходила через соцсети, где злоумышленник описал все выгоды «работы». Сам же вербовщик получал от своих китайских подельников за каждую переправленную девушку 850 долларов США.
Перед отправкой девушка должна была сделать фотосессию, которая отправлялась в Китай. Если та сторона была довольна параметрами девушки, начиналось оформление визы.
После сбора достаточных неоспоримых доказательств о торговце «живым товаром» было принято решение о задержании вербовщика «на горячем».
Финалом многомесячного документирования полицией преступной деятельности жителя Чернигова стало его задержание в аэропорту «Борисполь». У девушки на руках уже были билеты на авиарейс в Пекин. Также у полиции есть задокументированная информация о еще трех завербованных и готовых к переправке девушках.
Вербовщика задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении. Девушка возвращена домой.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Информация о подельниках подозреваемого передана китайской стороне. Продолжается досудебное расследование, которое должно установить реальное количество переправленных в бордели Поднебесной украинок.
В ходе хорошо спланированной спецоперации сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Черниговской области совместно с Черниговским пограничным отрядом провели в аэропорту Борисполя задержания вербовщика «живого товара» в Китай.
Девушек человек подыскивал для оказания сексуальных услуг в Китае, обещая зарплату в 5-7 тысяч долларов США. Кандидаток черниговец набирал из числа малообеспеченных и из неблагополучных семей. Вербовка происходила через соцсети, где злоумышленник описал все выгоды «работы». Сам же вербовщик получал от своих китайских подельников за каждую переправленную девушку 850 долларов США.
Перед отправкой девушка должна была сделать фотосессию, которая отправлялась в Китай. Если та сторона была довольна параметрами девушки, начиналось оформление визы.
После сбора достаточных неоспоримых доказательств о торговце «живым товаром» было принято решение о задержании вербовщика «на горячем».
Финалом многомесячного документирования полицией преступной деятельности жителя Чернигова стало его задержание в аэропорту «Борисполь». У девушки на руках уже были билеты на авиарейс в Пекин. Также у полиции есть задокументированная информация о еще трех завербованных и готовых к переправке девушках.
Вербовщика задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении. Девушка возвращена домой.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Информация о подельниках подозреваемого передана китайской стороне. Продолжается досудебное расследование, которое должно установить реальное количество переправленных в бордели Поднебесной украинок.
Источник: 0462.ua
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