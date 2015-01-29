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В Чернигове прошлом году отремонтировали 152 лифта
- Сегодня, 15:41
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В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются порывы ветра 15-22 м/сек.
На дорогах страны гололедица.
9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18-23 градусов, на юге и Прикарпатье до 8-13 мороза, днем существенно не изменится, осадки прекратятся.
По Киеву 7-8 февраля температура воздуха понизится до 12-17 ° мороза; ожидается небольшой и умеренный снег, ночью 8 февраля в западных и южных районах Киевской области местами сильный снег, метели.
9 февраля в Киеве прекращение осадков, дальнейшее понижение ночной температуры до 18-23 градусов. На дорогах гололедица.
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Спасатели предупреждают украинцев о жутком гололеде 7-8 февраля в Украине ожидается значительное похолодание. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 7-8 февраля по всей территории Украины, кроме Закарпатья, температура снизится ночью до 12-17 градусов, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Черниговской и Сумской областях до 20-26 градусов мороза, днем 9-15 мороза; в Одесской, Николаевской, Херсонской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой области ночью 3-9 градусов мороза, днем 0-5 мороза", - говорится в сообщении.
7 февраля, в связи с ожидаемыми снегопадами, в Карпатах ожидается значительный (3-й) уровень лавинной опасности.
Сегодня днем синоптики прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях, ночью 8 февраля на Волыни, в Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой областях сильные снегопады, метели, снежные заносы.
На дорогах страны гололедица.
9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18-23 градусов, на юге и Прикарпатье до 8-13 мороза, днем существенно не изменится, осадки прекратятся.
По Киеву 7-8 февраля температура воздуха понизится до 12-17 ° мороза; ожидается небольшой и умеренный снег, ночью 8 февраля в западных и южных районах Киевской области местами сильный снег, метели.
9 февраля в Киеве прекращение осадков, дальнейшее понижение ночной температуры до 18-23 градусов. На дорогах гололедица.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Спасатели предупреждают украинцев о жутком гололеде 7-8 февраля в Украине ожидается значительное похолодание. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 7-8 февраля по всей территории Украины, кроме Закарпатья, температура снизится ночью до 12-17 градусов, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Черниговской и Сумской областях до 20-26 градусов мороза, днем 9-15 мороза; в Одесской, Николаевской, Херсонской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой области ночью 3-9 градусов мороза, днем 0-5 мороза", - говорится в сообщении.
7 февраля, в связи с ожидаемыми снегопадами, в Карпатах ожидается значительный (3-й) уровень лавинной опасности.
Сегодня днем синоптики прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях, ночью 8 февраля на Волыни, в Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой областях сильные снегопады, метели, снежные заносы.
Источник: news.meta.ua
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