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В снежный занос попал школьный автобус
- Сегодня, 16:00
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6 февраля в 08:10 спасатели 7-го профессионального пожарного поста г.Остер Козелецкого района оказали помощь по высвобождению легкового автомобиля, что накануне вечером застрял в сугробе посреди поля возле села Соколовка.
Об этом сообщает В ГСЧС в Черниговской области.
Транспортное средство с проблемного участка дороги бойцы ГСЧС Украины отбуксировали пожарно-спасательным автомобилем повышенной проходимости.
в Тот же день в 16:35 в Службу спасения "101" в Сребнянском районе поступило сообщение о том, что возле с. Артеменкив в снежный сугроб попал школьный автобус, в котором на тот момент находилось 8 школьников.
По вызову на место происшествия прибыло отделение 14-го государственного пожарно-спасательного подразделения ГСЧС Украины в Черниговской области. Автомобилем повышенной проходимости спасатели высвободили автобус.
в Общем, от подразделений ДСНС Украины в Черниговской области для оказания помощи привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы специальной техники.
Об этом сообщает В ГСЧС в Черниговской области.
Транспортное средство с проблемного участка дороги бойцы ГСЧС Украины отбуксировали пожарно-спасательным автомобилем повышенной проходимости.
в Тот же день в 16:35 в Службу спасения "101" в Сребнянском районе поступило сообщение о том, что возле с. Артеменкив в снежный сугроб попал школьный автобус, в котором на тот момент находилось 8 школьников.
По вызову на место происшествия прибыло отделение 14-го государственного пожарно-спасательного подразделения ГСЧС Украины в Черниговской области. Автомобилем повышенной проходимости спасатели высвободили автобус.
в Общем, от подразделений ДСНС Украины в Черниговской области для оказания помощи привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы специальной техники.
Источник: topnews.cn.ua
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