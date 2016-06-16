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«Десна» сыграет со стальными поляками 9 февраля. Анонс

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:24
  • Просмотров: 22
«Десна» сыграет со стальными поляками 9 февраля. АнонсКоманда черниговского футбольного клуба «Десна» сразится в тренировочном поединке с поляками из команды «Сталь» (г. Мелец).

это ФК «Десна» сообщает в Facebook.

Это второй матч на тренировочном сборе в Турции. Он запланирован на 9 февраля, начало в 16:00.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: topnews.cn.ua

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