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Два серебра Кубка Украины по тяжелой атлетике остались в Чернигове
- Сегодня, 16:43
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На минувшей неделе на стадионе Олимпийского центра «Чернигов» прошел Кубок Украины по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. По его итогам у черниговцев – две медали.
Черниговскую область на соревнованиях представляли спортсмены спортшколы «Атлет», в залах которой были подготовлены Олимпийская чемпионка Афин Наталья Скакун и серебряная медалистка пекинской Олимпиады Ольга Коробка (позже эту медаль у нее отобрали).
- В этом году эти соревнования являются очень важными, потому что они открывают четырехлетия Олимпийского цикла, и Кубок Украины був отборочным к чемпионату Европы по тяжелой атлетике, который состоится в Хорватии с 1 по 8 апреля, - рассказывает директор школы «Атлет» Александр Овчаренко.
Среди мужчин лучшим из черниговцев стал Алексей Наливайко, который завоевал серебро в категории до 77 килограммов, набрал в сумме 295 кг – на килограмм меньше чем у победителя Дмитрия Кукоша из Хмельницкой области.
Этот результат, по словам Александра Овчаренко, можно считать успешным, так как Алексей недавно оправился от травмы кисти.
Четвертый результат в категории до 94 килограммов показала Руслан Кожакин. То же четвертое место заняла Татьяна Качан в категории до 63 кг.
Лучшей же среди черниговских женщин стала Валентина Кисиль: в категории до 90 кг она завоевала «серебро» с суммой 228 кг.
Тем самым 18-летняя спортсменка завоевала путевку на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в Японии. Но это не предел мечтаний для черниговцев.
- Мы надеемся видеть наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио, которые будут через четыре года. Это, по-преждее, Валентына Кисиль, Татьяна Кочан. Среди мужчин – Максим Газиев. Он травмировался в этом году, но очень перспективный молодый спортсмен, - говорит Александр Овчаренко, относя к потенциальным олимпийцам также Алексея Наливайко и Руслана Кожакина.
Кубок Украины проводился на Черниговщине третий час подряд и это, по словам Александра Овчаренко, позволяет привлечь в спорт молодежь, которая сначала приходит посмотреть на выступления лучших тяжелоатлетов страны, а потом остается в спорте.
Черниговскую область на соревнованиях представляли спортсмены спортшколы «Атлет», в залах которой были подготовлены Олимпийская чемпионка Афин Наталья Скакун и серебряная медалистка пекинской Олимпиады Ольга Коробка (позже эту медаль у нее отобрали).
- В этом году эти соревнования являются очень важными, потому что они открывают четырехлетия Олимпийского цикла, и Кубок Украины був отборочным к чемпионату Европы по тяжелой атлетике, который состоится в Хорватии с 1 по 8 апреля, - рассказывает директор школы «Атлет» Александр Овчаренко.
Среди мужчин лучшим из черниговцев стал Алексей Наливайко, который завоевал серебро в категории до 77 килограммов, набрал в сумме 295 кг – на килограмм меньше чем у победителя Дмитрия Кукоша из Хмельницкой области.
Этот результат, по словам Александра Овчаренко, можно считать успешным, так как Алексей недавно оправился от травмы кисти.
Четвертый результат в категории до 94 килограммов показала Руслан Кожакин. То же четвертое место заняла Татьяна Качан в категории до 63 кг.
Лучшей же среди черниговских женщин стала Валентина Кисиль: в категории до 90 кг она завоевала «серебро» с суммой 228 кг.
Тем самым 18-летняя спортсменка завоевала путевку на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в Японии. Но это не предел мечтаний для черниговцев.
- Мы надеемся видеть наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио, которые будут через четыре года. Это, по-преждее, Валентына Кисиль, Татьяна Кочан. Среди мужчин – Максим Газиев. Он травмировался в этом году, но очень перспективный молодый спортсмен, - говорит Александр Овчаренко, относя к потенциальным олимпийцам также Алексея Наливайко и Руслана Кожакина.
Кубок Украины проводился на Черниговщине третий час подряд и это, по словам Александра Овчаренко, позволяет привлечь в спорт молодежь, которая сначала приходит посмотреть на выступления лучших тяжелоатлетов страны, а потом остается в спорте.
Источник: topnews.cn.ua
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