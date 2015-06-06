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Нежинская РГА стала на лыжи
- Сегодня, 17:08
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В Нежине стартовал патриотический «челлендж» с лыжного пробега «Здоровая нация».
Более 30-ти работников аппарата и структурных подразделений Нежинской райгосадминистрации во главе с председателем Вячеславом Ивашиним объединились с целью еще раз напомнить общественности о преимуществах активного отдыха и здорового образа жизни.
3 февраля на базе районного отделения физкультурно-спортивного общества «Колос» состоялся патриотический «челлендж» с лыжного пробега «Здоровая нация».
Об этом сообщает сектор семьи, молодежи и спорта Нежинской райгосадминистрации.
В рамках мероприятия участники совершили лыжную прогулку на расстояние около 2 км.
«Если хочешь что-то изменить, начни с себя, – отметил Вячеслав Ивашин. – Если мы хотим воспитывать активную здоровую молодежь, то прежде всего сами должны стать примером для подражания. И кто же как не государственный служащий, должен основывать новые добрые дела. Надеюсь, что остальные трудовых коллективов района и области поддержат нашу инициативу и продолжат эстафету».
После пробега участники взялись за вкусные полевую кашу и чай.
Способствовала организации мероприятия Нежинская районная организация профсоюзов ПДУ.
Более 30-ти работников аппарата и структурных подразделений Нежинской райгосадминистрации во главе с председателем Вячеславом Ивашиним объединились с целью еще раз напомнить общественности о преимуществах активного отдыха и здорового образа жизни.
3 февраля на базе районного отделения физкультурно-спортивного общества «Колос» состоялся патриотический «челлендж» с лыжного пробега «Здоровая нация».
Об этом сообщает сектор семьи, молодежи и спорта Нежинской райгосадминистрации.
В рамках мероприятия участники совершили лыжную прогулку на расстояние около 2 км.
«Если хочешь что-то изменить, начни с себя, – отметил Вячеслав Ивашин. – Если мы хотим воспитывать активную здоровую молодежь, то прежде всего сами должны стать примером для подражания. И кто же как не государственный служащий, должен основывать новые добрые дела. Надеюсь, что остальные трудовых коллективов района и области поддержат нашу инициативу и продолжат эстафету».
После пробега участники взялись за вкусные полевую кашу и чай.
Способствовала организации мероприятия Нежинская районная организация профсоюзов ПДУ.
Источник: topnews.cn.ua
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