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Состоялся открытый чемпионат области по ловле рыбы зимней удочкой
- Сегодня, 17:31
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4 февраля в городе Чернигове на реке Стрижень в урочище Яловщина проведены соревнования по рыболовному спорту – открытый чемпионат Черниговской области по ловле рыбы зимней удочкой на мормышку со льда.
Общее руководство соревнований осуществлял Департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации, непосредственное проведение соревнований возлагалось на Черниговскую областную федерацию рыболовного спорта, генеральным спонсором чемпионата выступила компания Flagman.
В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из Чернигова, Киева, Житомира, Белой Церкви и Батурина.
В личном зачете победителем стал Владимир Быков (команда "Рибохват") из города Чернигова, второе место завоевал Роман Цап (команда "Чистый Сейм") из города Батурин, третье место также досталось спортсмену из Батурина Александру Гайдаю из команды "fishing Time".
В командном зачете победителем стала команда из города Чернигова "Рибохват" в составе Владимира Быкова, Александра Головача и Виктора Примака, “серебро” завоевала команда "fishing Time" с Батурина (Гайдай Александр, Тимченко Анатолий, Кондрашов Виталий).
Третье место заняла команда "Маэстро” (Евгений Гридько, Валентин Новиков и Валерий Лозенко), участники которой представляли города Киев и Белую Церковь.
Департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации
Общее руководство соревнований осуществлял Департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации, непосредственное проведение соревнований возлагалось на Черниговскую областную федерацию рыболовного спорта, генеральным спонсором чемпионата выступила компания Flagman.
В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из Чернигова, Киева, Житомира, Белой Церкви и Батурина.
В личном зачете победителем стал Владимир Быков (команда "Рибохват") из города Чернигова, второе место завоевал Роман Цап (команда "Чистый Сейм") из города Батурин, третье место также досталось спортсмену из Батурина Александру Гайдаю из команды "fishing Time".
В командном зачете победителем стала команда из города Чернигова "Рибохват" в составе Владимира Быкова, Александра Головача и Виктора Примака, “серебро” завоевала команда "fishing Time" с Батурина (Гайдай Александр, Тимченко Анатолий, Кондрашов Виталий).
Третье место заняла команда "Маэстро” (Евгений Гридько, Валентин Новиков и Валерий Лозенко), участники которой представляли города Киев и Белую Церковь.
Департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации
Источник: topnews.cn.ua
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