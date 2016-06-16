5 интересных фактов о Web-дизайне

Веб-дизайн является одним из самых известных и выгодных отраслей сегодня. С огромным количеством новых сайтов, которые регулярно запускаются в Интернет, не удивляет, что веб-дизайнеры пользуются высоким спросом. Ниже вы можете увидеть некоторые интересные факты об этой интересной сфере. Наверняка, они будут полезны вам.

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1. Веб-дизайн - это больше, чем просто дизайн.



Один из важнейших его компонентов является поисковая оптимизация. Это означает, что веб-мастеру, который работает с проектом, должен обладать профессиональными навыками веб-разработки языков, а также принципов SEO.



2. Flash устарел.

Всем известно, что Flash-программирование делает сайт визуально привлекательным и интересным. Хотя, в последние десять лет из-за Flash-технологий сайты потеряли большое количество посетителей, ещё и учитывая тот факт, что с Flash-приложениями требуется больше времени для загрузки. Кроме того, их эффективность с точки зрения SEO весьма печальна.



3. Ещё один важный аспект веб-дизайна – это то, насколько сайт совместим с различными браузерами.



4. Посетители предпочитают свежесть образов, они уделяют внимание различным элементам веб-страницы.

Согласно исследованиям, пользователям нравятся веб-страницы с фотографиями людей, животных и птиц. Оказалось, что лица детей нравятся больше всего.



5. Несколько секунд, обычно 4 – необходимое время для загрузки сайта.

Любой сайт, который занимает больше этого времени – не настоящий дизайн, т.к. не вызывает интерес у посетителей.

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