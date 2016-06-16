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5 интересных фактов о Web-дизайне

  • Автор:dWEBelki
  • Сегодня, 17:53
  • Просмотров: 14
5 интересных фактов о Web-дизайне

Веб-дизайн является одним из самых известных и выгодных отраслей сегодня. С огромным количеством новых сайтов, которые регулярно запускаются в Интернет, не удивляет, что веб-дизайнеры пользуются высоким спросом. Ниже вы можете увидеть некоторые интересные факты об этой интересной сфере. Наверняка, они будут полезны вам. 
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1. Веб-дизайн - это больше, чем просто дизайн. 

Один из важнейших его компонентов является поисковая оптимизация. Это означает, что веб-мастеру, который работает с проектом, должен обладать профессиональными навыками веб-разработки языков, а также принципов SEO. 

2. Flash устарел. 
Всем известно, что Flash-программирование делает сайт визуально привлекательным и интересным. Хотя, в последние десять лет из-за Flash-технологий сайты потеряли большое количество посетителей, ещё и учитывая тот факт, что с Flash-приложениями требуется больше времени для загрузки. Кроме того, их эффективность с точки зрения SEO весьма печальна. 

3. Ещё один важный аспект веб-дизайна – это то, насколько сайт совместим с различными браузерами. 

4. Посетители предпочитают свежесть образов, они уделяют внимание различным элементам веб-страницы. 
Согласно исследованиям, пользователям нравятся веб-страницы с фотографиями людей, животных и птиц. Оказалось, что лица детей нравятся больше всего. 

5. Несколько секунд, обычно 4 – необходимое время для загрузки сайта. 
Любой сайт, который занимает больше этого времени – не настоящий дизайн, т.к. не вызывает интерес у посетителей. 

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sale@dwebelki.com 

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Источник: dwebelki.com

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