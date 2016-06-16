По факту смерти мужчины от разряда тока в ванной открыто уголовное производство

В понедельник, 6 февраля, в Сети появилась информация о том, что жителя Чернигова ударило током, когда он принимал ванну. От сильного разряда молодой человек умер на месте.Заключение судмедэкспертизы полиция пока не получила, но, согласно предварительным данным, причиной смерти парня стал мощный электрический разряд.По информации, опубликованной на одном из местных новостных интернет-порталов, семья неоднократно обращалась к коммунальщикам с жалобами на удары слабыми разрядами тока при использовании ванного оборудования.Однако начальник ЖЭКа № 10 Руслан Волок утверждает, что предприятию и кол-центру ЖКХ подобных заявлений от жителей дома не поступало. Уже несколько дней сотрудники компании проводят полное обследование многоэтажки на предмет потерь электричества. Они зафиксировали слабые разряды пробивающие через батареи в то время, когда в квартире включен свет, но корень проблем до сих пор не нашли.– Я официально заявляю: ни к нам, ни в кол-центр обращений от жителей квартиры и дома относительно того, что бьет током, не было. Это аварийная заявка, мы бы на нее отреагировали мгновенно. Это ведь несет опасность для жизни людей, – говорит Руслан Валерьевич.– На данный момент мы создали рабочую группу, она проверяет все выходы-входы в подвалах, щитовых – везде. Однако пока никаких потерь, перенагрузок и прочих проблем в центральной системе электроснабжения не найдено. Пока о причинах произошедшего я сказать ничего не могу, их может быть масса – это и электрокабели, заземленные на трубы водопровода (так раньше делали, чтобы воровать электричество), и поврежденная проводка в стенах, и прочее. К концу недели наша проверка, надеюсь, даст результат, свои экспертизы должна будет провести и полиция.В пресс-службе Черниговского горотдела Нацполиции сообщили, что в соседней квартире в это время проводили ремонт, однако полисменов рабочие заверили, что были максимально осторожны, и с их деятельностью случай связан быть не может.По факту смерти молодого черниговца правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УКУ («умышленное убийство»), предусматривающей от семи до пятнадцати лет лишения свободы.