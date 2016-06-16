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В Чернигове для жителей Авдеевки собирают одеяла, детское питание и подгузники
- Вчера, 13:40
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Для гуманитарной помощи жителям города Авдеевки Донецкой области, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов, на сегодняшний день больше всего нужны теплые одеяла, сухое детское питание, подгузники для взрослых и детей.
Об этом сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговского городского совета Григорий Годун, ссылаясь на информацию профильного департамента облгосадминистрации.
Как сообщалось ранее, в Черниговском городском совете инициировали сбор теплых вещей для жителей Авдеевки. От Черниговской области уже был отправлен один гуманитарный груз на Авдеевку, сейчас рассматривается вопрос о направлении второго.
Отдел по чрезвычайным ситуациям Черниговского городского совета готов помочь в сборе и передаче помощи волонтерскому центру. Тел. отдела 629–480.
Также помощь в Чернигове можно приносить сразу в волонтерский центр на ул. Гетмана Полуботка, 70 (вход в здание Департамента по чрезвычайным ситуациям напротив педуниверситета) и по другим адресам.
Об этом сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговского городского совета Григорий Годун, ссылаясь на информацию профильного департамента облгосадминистрации.
Как сообщалось ранее, в Черниговском городском совете инициировали сбор теплых вещей для жителей Авдеевки. От Черниговской области уже был отправлен один гуманитарный груз на Авдеевку, сейчас рассматривается вопрос о направлении второго.
Отдел по чрезвычайным ситуациям Черниговского городского совета готов помочь в сборе и передаче помощи волонтерскому центру. Тел. отдела 629–480.
Также помощь в Чернигове можно приносить сразу в волонтерский центр на ул. Гетмана Полуботка, 70 (вход в здание Департамента по чрезвычайным ситуациям напротив педуниверситета) и по другим адресам.
Источник: 0462.ua
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