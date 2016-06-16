4ернігів.інфо » Стрічка новин » Пять пар за неделю поженились в ускоренные сроки в Чернигове
За первую неделю работы услуги «Брак за сутки» в черниговском городском Дворце культуры такой возможностью воспользовались пять пар.
Напомним, что оформить брак за сутки стало возможным в Чернигове с 1 февраля 2017 года.
Церемонии таких бракосочетаний проходят в городском Дворце культуры (бывший Дворец химиков).
Услуга платная: от 980 грн 85 коп.
Пять пар за неделю поженились в ускоренные сроки в Чернигове
- Вчера, 14:02
- Просмотров: 34
За первую неделю работы услуги «Брак за сутки» в черниговском городском Дворце культуры такой возможностью воспользовались пять пар.
Напомним, что оформить брак за сутки стало возможным в Чернигове с 1 февраля 2017 года.
Церемонии таких бракосочетаний проходят в городском Дворце культуры (бывший Дворец химиков).
Услуга платная: от 980 грн 85 коп.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
В Чернигове можно будет заключить брак за сутки
11 января 2017года Правительством одобрено распоряжение Кабинета Министров Украины «О внесении
В Чернигове пройдет открытый чемпионат области по танцевальному спорту
3 декабря в Городском Дворце культуры (ул. И. Мазепы, 23) состоится открытый чемпионат
Гала-концерт победителей всеукраинского конкурса военно-патриотической песн ...
6 октября, в Черниговском городском дворце культуры состоится Гала-концерт победителей
WiFi-зона появилась в Городском дворце культуры
В Чернигове сделан еще один шаг в реализации совместного проекта городского совета с компанией
В Чернигове готовятся ко дню казачества
О подготовке и праздновании в Чернигове Дня украинского казачества говорили на заседании
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!