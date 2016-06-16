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Пять пар за неделю поженились в ускоренные сроки в Чернигове

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:02
  • Просмотров: 34
Пять пар за неделю поженились в ускоренные сроки в Чернигове
За первую неделю работы услуги «Брак за сутки» в черниговском городском Дворце культуры такой возможностью воспользовались пять пар.

Напомним, что оформить брак за сутки стало возможным в Чернигове с 1 февраля 2017 года.

Церемонии таких бракосочетаний проходят в городском Дворце культуры (бывший Дворец химиков).

Услуга платная: от 980 грн 85 коп.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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