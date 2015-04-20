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Только в Чернигове и еще двух городах Украины можно пить воду из-под крана
- Вчера, 14:29
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Воду из-под крана можно пить только в Сумской, Черниговской и Полтавской областях, тогда как в остальных регионах это не желательно. Об этом сообщил вице-президент украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь.
«Правильно отмечают, что в большинстве европейских стран воду из крана можно пить. У нас тоже есть города, где воду из крана можно пить без проблем. Это Чернигов, это Сумы, это Полтава,где водозабор идет из подземных источников», - отметил Александр Шкинь.
По его словам, в большинстве других областей водозабор осуществляется из поверхностных источников.
Как пояснил А. Шкинь, показатели качества и безопасности воды очень сложно оценить, формально выдержаны, однако в действительности их состав вод не всегда известен.
Так, например, известно, что в некоторые водоемы сливают фармацевтические, лекарственные, химические вещества, потому что в достаточной мере сточные воды не контролируются.
То же, что касается надежности подачи воды, то, в основном, она зависит от внутридомовых сетей, поскольку в старых домах вода или не доходит, или она ржавая, или канализация забита –; это зона ответственности жилищно-эксплуатационных организаций.
«Правильно отмечают, что в большинстве европейских стран воду из крана можно пить. У нас тоже есть города, где воду из крана можно пить без проблем. Это Чернигов, это Сумы, это Полтава,где водозабор идет из подземных источников», - отметил Александр Шкинь.
По его словам, в большинстве других областей водозабор осуществляется из поверхностных источников.
Как пояснил А. Шкинь, показатели качества и безопасности воды очень сложно оценить, формально выдержаны, однако в действительности их состав вод не всегда известен.
Так, например, известно, что в некоторые водоемы сливают фармацевтические, лекарственные, химические вещества, потому что в достаточной мере сточные воды не контролируются.
То же, что касается надежности подачи воды, то, в основном, она зависит от внутридомовых сетей, поскольку в старых домах вода или не доходит, или она ржавая, или канализация забита –; это зона ответственности жилищно-эксплуатационных организаций.
Источник: 0462.ua
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