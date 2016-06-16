Больница на Шерстянке осталась без воды

В связи с порывом на водопроводе Д=100мм по улице Текстильщиков сегодня, 8 февраля, до 17.00 не будет холодной воды на Шерстянке.Пострадали дома №№ 13,15, 39, 41,17/43на ул. Текстильщиков, а также городская больница №4 (ул. Текстильщиков, 36).«Черниговводоканал» обещает обеспечить микрорайон подвозной питьевой воды.