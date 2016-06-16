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Больница на Шерстянке осталась без воды
- Вчера, 15:06
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Из-за аварии от водоснабжения отключены 5 жилых домов и городская больница, сообщает пресс-служба «Черниговводоканала».
В связи с порывом на водопроводе Д=100мм по улице Текстильщиков сегодня, 8 февраля, до 17.00 не будет холодной воды на Шерстянке.
Пострадали дома №№ 13,15, 39, 41,17/43на ул. Текстильщиков, а также городская больница №4 (ул. Текстильщиков, 36).
«Черниговводоканал» обещает обеспечить микрорайон подвозной питьевой воды.
В связи с порывом на водопроводе Д=100мм по улице Текстильщиков сегодня, 8 февраля, до 17.00 не будет холодной воды на Шерстянке.
Пострадали дома №№ 13,15, 39, 41,17/43на ул. Текстильщиков, а также городская больница №4 (ул. Текстильщиков, 36).
«Черниговводоканал» обещает обеспечить микрорайон подвозной питьевой воды.
Источник: 0462.ua
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