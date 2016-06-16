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Стал известен следующий соперник «Десны»
- Вчера, 15:30
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На сборах в Турции черниговские футболисты в ближайший четверг проведут поединок против польского клуба «Сталь».
Товарищеский матч «Десна» (Чернигов) – «Сталь» (Мелец) пройдет 9 февраля в Анталии. Начало поединка – в 16.00.
Наш соперник - команда первой польской лиги (второй по рангу дивизион). Причем в прошлом сезоне «Сталь» выступала рангом ниже, но стала победителем турнира во второй лиге.
По итогам первого круга текущего чемпионата «Сталь» занимает 14-е место среди 18 команд, оторвавшись от зоны вылета всего на 2 очка. Этакий «Ингулец» по украинским меркам.
Лучшие годы «Сталь» переживала в середине 1970-х, когда четыре раза подряд завоевывала медали польского чемпионата. В том числе дважды (1973 и 1976) – золото.
Напомним, что в первом поединке турецкого сбора «Десна» со счетом 0:1 уступила косовскому ФК «Приштина».
Товарищеский матч «Десна» (Чернигов) – «Сталь» (Мелец) пройдет 9 февраля в Анталии. Начало поединка – в 16.00.
Наш соперник - команда первой польской лиги (второй по рангу дивизион). Причем в прошлом сезоне «Сталь» выступала рангом ниже, но стала победителем турнира во второй лиге.
По итогам первого круга текущего чемпионата «Сталь» занимает 14-е место среди 18 команд, оторвавшись от зоны вылета всего на 2 очка. Этакий «Ингулец» по украинским меркам.
Лучшие годы «Сталь» переживала в середине 1970-х, когда четыре раза подряд завоевывала медали польского чемпионата. В том числе дважды (1973 и 1976) – золото.
Напомним, что в первом поединке турецкого сбора «Десна» со счетом 0:1 уступила косовскому ФК «Приштина».
Источник: 0462.ua
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