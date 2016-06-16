Черниговские горбольницы отчитываются о благотворительных взносах. Областные пока нет

Городские больницы №1, №2, №3, городской родильный дом и городская стоматологическая поликлиника заключили договора с благотворительными фондами, через которые и поступают деньги в больницы. В городской больнице №4 работает больничная касса.Вне списка – детские медучреждения, среди которых две детские поликлиники и стоматполиклиника. Там, согласно распоряжению городского головы, добровольные пожертвования от родителей вообще не должны присутствовать.В ближайшее время практика отчетности распространится и на областные медучреждения – областную больницу, онкодиспансер, тубдиспансер, детская областная больница и т. д.По инициативе активистов Института начальником управления здравоохранения Черниговской ОГА был подписан Приказ о сотрудничестве лечебно-профилактических учреждений и благотворительных организаций.Соглашение содержат пункты о порядке отчетности по полученным доходам и расходам как благотворительного фонда, так и медицинского учреждения.Также согласно договору все медицинские учреждения областного подчинения обязуются публично обнародовать отчеты о поступлении и расходовании благотворительных взносов на стендах и официальных сайтах при их наличии.На стенах лечебных учреждениях должны быть размещены информационные материалы о правах и обязанностях пациентов. В частности, сообщение о ДОБРОВОЛЬНОСТИ пожертвований.