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Налоговая: Правильно подаем отчетность по ЕСВ.

Налоговая: Правильно подаем отчетность по ЕСВ.

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области сообщает письмом от 25.01.2017 года №1592 / 7/99 / 99-13-02-01-17 ДФС Украины информирует, что плательщиками единого взноса в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее - Закон № 2464) являются физические лица - предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения.


Плательщики единого взноса обязаны подавать отчетность по единому взносу по основному месту учета плательщика единого взноса в сроки, порядке и по форме, установленные законодательством (пункт 4 части второй статьи 6 Закона № 2464).


Общие правила формирования и представления Отчета, предусмотрено разделу II Порядка формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от и4,04.2015 № 435 (далее - Порядок), которые необходимо заполнить " язковими для выполнения плательщиками.


В соответствии с пунктом 1 раздела II Порядка, Отчет в органы доходов и сборов подается страхователем или ответственным лицом страхователя по месту постановки на учет в органах доходов и сборов в один из следующих способов:


средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации ЭЦП ответственных лиц в порядке, определенном законодательством (в случае подачи электронного отчета он направляется не позднее окончания последнего часа дня, в котором истекает предельный срок подачи отчета, предусмотренный Законом)


на бумажных носителях;


на бумажных носителях вместе с электронной формой на электронных носителях информации;


отправки по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения.


Формы и сроки представления Отчета физическими лицами-предпринимателями. в том числе теми, которые избрали упрощенную систему налогообложения, предусмотрено разделу III Порядка,


Согласно пункту 2 раздела III Порядка, такие лица формируют и пола в органы доходов и сборов Отчет сами за себя один раз в год до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом является календарный год. Отчет подается по форме № Д5 согласно приложению | к нему Порядка с указанием типа формы «начальная».


Предельный срок подачи отчета за 2016 - 9 февраля 2017:


Пунктом ИИ Порядка предусмотрено, что физические лица - предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения, формируют и подают сами за себя в органы доходов и сборов Отчет согласно таблице 2 приложения 5 к Порядку


Пунктом 10 раздела IV Порядка предусмотрено, что физические лица-предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения сами за себя формируют и подают в органы доходов и сборов Отчет согласно таблице 1 приложения 5 к Порядку,


Физические лица-предприниматели которые в течение отчетного года меняли систему налогообложения, формируют и подают в органы доходов и сборов один Отчет по имеющимся титульным листом, который включает две таблицы: таблицу I и таблицу 2 приложения 5 к Порядку (пункт 18 раздела IV Порядка).


Ответственным за правильность и достоверность заполнения Отчета э страхователь (пункт 16 раздела II Порядка).


Отчет страхователем должен подаваться в полном объеме.


Отчет, составленный с нарушением требований Порядка, в том числе без обязательных реквизитов, предусмотренных пунктом 6 настоящего раздела, и представлен без всех необходимых таблиц, нельзя считать отчетом и считается, не подавался (пункт 8 раздела 11 Порядка).


За нарушение норм Закона № 2464 статьей 25 настоящего Закона и статьей 165 и Кодекс Украины об административных правонарушениях предусмотрена финансовая и административная ответственность физических лиц - предпринимателей.


Черниговская ОГНИ надеется, что и в дальнейшем работодатели и предприниматели нашего города своевременно отчитываться и уплачивать единый взнос, является основой финансирования и выплат пенсий и денежной помощи гражданам.


Отдел организации работы Черниговской ОГНИ

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Источник: 4ernigiv.info/

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