Налоговая: За выбросы в атмосферный воздух платим больше

Как проинформировала начальник отдела администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области.

Людмила Гординская, Законом Украины от «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году 20 декабря 2016 года N 1791-VIII с 1 января 2017 увеличен по сравнению с действующими в 2016 году на 12 процентов ставки экологического налога за выбросы в атмосферный воздух отдельных загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения, за сбросы отдельных загрязняющих веществ в водные объекты, за размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах, за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные), за временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного особыми условиями лицензионный срок.

Налоговик обратила внимание на то, что указанные ставки экологического налога применяются плательщиками для определения налоговых обязательств, возникшие с 1 января 2017 года.

По данным отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Черниговской ОГНИ поступления экологического налога от налогоплательщиков за 2016 составили 22300000 гривен.

Напоминаем, что предельными сроками подачи налоговых деклараций и уплаты налоговых обязательств по экологическому налогу считаются:

IV квартал 2016 9 февраля 2017 года, а последним днем ​​уплаты налога - 17 февраля 2017;

квартал с.г .: 10 мая и 19 мая 2017 соответственно;

квартал с.г .: 9 августа и 18 августа 2017 соответственно;

квартал с.г .: 9 ноября и 17 ноября 2017 соответственно;

квартал с.г .: 9 февраля и 19 февраля 2018 соответственно.

Людмила Викторовна отметила, если плательщик экологического налога с начала отчетного года не планирует осуществление выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов, образование радиоактивных отходов в течение отчетного года, то такой плательщик должен сообщить об этом соответствующий контролирующий орган по месту нахождения источников загрязнения и составить заявление произвольной формы об отсутствии у него в отчетном году объекта исчисления экологического налога. Иначе налогоплательщик обязан подавать декларации в соответствии с требованиями Кодекса.

Отдел организации работы Черниговская ОГНИ