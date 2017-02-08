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В Чернигове презентовали две книги об истории города
- Сегодня, 12:12
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На заседании клуба «Краевед» состоялась презентация двух книг на историческую тематику: «Черниговский beau monde, или Записки библиографа» Людмилы Студеновой и «Черниговская старина» Василия Хижнякова, которую подготовили преподаватели педагогического университета имени Т.Г.Шевченко.
Оба труда изданы за средства областного бюджета в рамках областной Программы поддержки развития информационной и издательской сфер Черниговщины на 2016-2020 годы по результатам конкурса рукописей местных авторов.
Людмила Студенова посвятила свою работу 140-летию основания Черниговской библиотеки им. В.Г.Короленко, в которой автор проработала более 50 лет.
Книга рассказывает о культурно-художественной жизни Чернигова второй половины 60-90-х годов ХХ века, в которой областная библиотека принимала активное участие.
«Черниговский beau monde, или Записки библиографа» имеет три раздела: «На волне памяти», «Черниговские были» — о некоторых исторических эпизодах, выдающихся личностях, «Где-то на дне моего сердца …» — о счастливой и несчастной любви выдающихся черниговцев в разное историческое время.
Издание рассчитано на различные категории читателей.
Оба труда изданы за средства областного бюджета в рамках областной Программы поддержки развития информационной и издательской сфер Черниговщины на 2016-2020 годы по результатам конкурса рукописей местных авторов.
Людмила Студенова посвятила свою работу 140-летию основания Черниговской библиотеки им. В.Г.Короленко, в которой автор проработала более 50 лет.
Книга рассказывает о культурно-художественной жизни Чернигова второй половины 60-90-х годов ХХ века, в которой областная библиотека принимала активное участие.
«Черниговский beau monde, или Записки библиографа» имеет три раздела: «На волне памяти», «Черниговские были» — о некоторых исторических эпизодах, выдающихся личностях, «Где-то на дне моего сердца …» — о счастливой и несчастной любви выдающихся черниговцев в разное историческое время.
Издание рассчитано на различные категории читателей.
Источник: vchernigove.info/
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