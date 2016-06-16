﻿﻿ В Чернигове невесток и свекровей приглашают на кулинарное шоу центрального телеканала » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове невесток и свекровей приглашают на кулинарное шоу центрального телеканала
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове невесток и свекровей приглашают на кулинарное шоу центрального телеканала

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:38
  • Просмотров: 32
В Чернигове невесток и свекровей приглашают на кулинарное шоу центрального телеканалаТелеканал «Украина» проводит отбор участников для уникального семейного проекта, который вскоре увидит вся страна.
За звание лучшего кулинара будут соревноваться невестки и свекрови.
Встреча с журналистами канала состоится 11 февраля с 10:00 до 20:00 по адресу ул. Ивана Мазепы 23, Черниговский городской Дворец культуры.
Участников проекта ожидают положительные эмоции и незабываемые впечатления, а также подарки от спонсоров.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: + 38050-398-36-06.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: vchernigove.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

До 15 февраля можно предложить идею для Мемориала Героям Небесной сотни в Ч ...

Исполнительный комитет городского совета продлил срок принятия проектных предложений на открытый

В Чернигове стартовал сбор средств на новогодние подарки для детей участник ...

Самооборона Черниговщины возобновляет прошлогоднюю инициативу «Новогодний подарок для каждого

Представители ЕС в Украине встретятся с общественным активистами и журналис ...

12 февраля 2015 в 17:00 в помещении Черниговского дискуссионного клуба «Экспертное мнение» (ул.

В Чернигове готовятся к Дню чествования участников боевых действий на терри ...

План мероприятий по празднованию в Чернигове Дня чествования участников боевых действий на

III Школа Лидера «Ответственная Молодежь» начала свою работу в Чернигове

Школа Лидера «Ответственная Молодежь» начала свою работу в Чернигове 2 февраля 2015 и проходит в

В Чернигове пройдет отборочный этап фестиваля «Червона рута»

«Червона рута» 13 сентября приедет в Чернигов. В этот день в городском дворце культуры пройдет
﻿
Видео
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети