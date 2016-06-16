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В Чернигове невесток и свекровей приглашают на кулинарное шоу центрального телеканала
- Сегодня, 12:38
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Телеканал «Украина» проводит отбор участников для уникального семейного проекта, который вскоре увидит вся страна.
За звание лучшего кулинара будут соревноваться невестки и свекрови.
Встреча с журналистами канала состоится 11 февраля с 10:00 до 20:00 по адресу ул. Ивана Мазепы 23, Черниговский городской Дворец культуры.
Участников проекта ожидают положительные эмоции и незабываемые впечатления, а также подарки от спонсоров.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: + 38050-398-36-06.
За звание лучшего кулинара будут соревноваться невестки и свекрови.
Встреча с журналистами канала состоится 11 февраля с 10:00 до 20:00 по адресу ул. Ивана Мазепы 23, Черниговский городской Дворец культуры.
Участников проекта ожидают положительные эмоции и незабываемые впечатления, а также подарки от спонсоров.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: + 38050-398-36-06.
Источник: vchernigove.info
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