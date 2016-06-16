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В Чернигове создают каталог товаров местных производителей
- Сегодня, 13:18
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Черниговский городской совет приглашает руководителей предприятий производственной сферы города, в том числе предпринимателей, к сотрудничеству в формировании каталога «Гордость Чернигова».
Каталог создается для помощи в продвижении лучших местных товаропроизводителей на внешних и региональных рынках.
Издание такого каталога является одним из пунктов Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Чернигове на 2017-2020 годы и запланировано на этот год.
Каталог будет создан как в печатном, так и в электронном виде, на украинском и нескольких иностранных языках.
Размещение информации в каталоге «Гордость Чернигова» для субъектов хозяйственной деятельности осуществляется бесплатно.
Предложения принимаются до 1 марта 2017 года, на электронный адрес управления экономического развития города l_a_b@ukr.net
Форма предложения — информационное письмо и фото.
Телефон для справок: 67-67-14.
Письма с предложением выбрать и предложить кандидатов для каталога «Гордость Чернигова» сегодня уже направлены в Черниговскую торгово-промышленную палату, Союз предпринимателей и промышленников Черниговской Лиги деловых и профессиональных женщин и других объединений предпринимателей города.
Каталог создается для помощи в продвижении лучших местных товаропроизводителей на внешних и региональных рынках.
Издание такого каталога является одним из пунктов Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Чернигове на 2017-2020 годы и запланировано на этот год.
Каталог будет создан как в печатном, так и в электронном виде, на украинском и нескольких иностранных языках.
Размещение информации в каталоге «Гордость Чернигова» для субъектов хозяйственной деятельности осуществляется бесплатно.
Предложения принимаются до 1 марта 2017 года, на электронный адрес управления экономического развития города l_a_b@ukr.net
Форма предложения — информационное письмо и фото.
Телефон для справок: 67-67-14.
Письма с предложением выбрать и предложить кандидатов для каталога «Гордость Чернигова» сегодня уже направлены в Черниговскую торгово-промышленную палату, Союз предпринимателей и промышленников Черниговской Лиги деловых и профессиональных женщин и других объединений предпринимателей города.
Источник: vchernigove.info
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