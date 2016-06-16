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Сегодня на чемпионате мира по биатлону стартует черниговец Сергей Семенов
- Сегодня, 13:43
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Сегодня, 9 февраля, стартует чемпионат мира по биатлону. Первая гонка – смешанная эстафета.
За сборную Украины в первой гонке выступят Елена Пидгрушная (Тернополь), Юлия Джима (Киев), Дмитрий Пидручный (Львов) и Сергей Семенов (Чернигов).
Начало гонки в 15.45.
А вот другой представитель Чернигова на чемпионате – Артем Прима – не только не попал в состав эстафетной команды, но и пропустит спринтерскую гонку, которая запланирована на 11 февраля.
Причина – боль в горле.
За сборную Украины в первой гонке выступят Елена Пидгрушная (Тернополь), Юлия Джима (Киев), Дмитрий Пидручный (Львов) и Сергей Семенов (Чернигов).
Начало гонки в 15.45.
А вот другой представитель Чернигова на чемпионате – Артем Прима – не только не попал в состав эстафетной команды, но и пропустит спринтерскую гонку, которая запланирована на 11 февраля.
Причина – боль в горле.
Источник: 0462.ua
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