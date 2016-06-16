Сегодня на чемпионате мира по биатлону стартует черниговец Сергей Семенов

За сборную Украины в первой гонке выступят Елена Пидгрушная (Тернополь), Юлия Джима (Киев), Дмитрий Пидручный (Львов) и Сергей Семенов (Чернигов).Начало гонки в 15.45.А вот другой представитель Чернигова на чемпионате – Артем Прима – не только не попал в состав эстафетной команды, но и пропустит спринтерскую гонку, которая запланирована на 11 февраля.Причина – боль в горле.