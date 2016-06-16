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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили хищения должностными лицами денег на ремонте социальных объектов Черниговщины.
Правоохранители установили, что организатором сделки был руководитель одного из департаментов облгосадминистрации.
Чиновник привлек к коррупционной схемы работников других государственных и контролирующих органов.
За последние два года из государственного бюджета было выделено более тридцати миллионов гривен на ремонт и реконструкцию больниц и учебных заведений Черниговщины.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все это время начальник департамента брал «откаты» с подрядных структур за содействие в заключении контрактов.
Оперативники СБ Украины задержали чиновника в областном центре при получении в собственном автомобиле сорока тысяч долларов «отката» от представителя коммерческой структуры.
Открыто уголовное производство по статьям 191 и 212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц к коррупционной сделке.
Пресс-группа Управления СБ Украины в Черниговской области
СБУ раскрыла хищение чиновниками денег на ремонте социальных объектов Черниговщины
- Сегодня, 14:02
- Просмотров: 37
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили хищения должностными лицами денег на ремонте социальных объектов Черниговщины.
Правоохранители установили, что организатором сделки был руководитель одного из департаментов облгосадминистрации.
Чиновник привлек к коррупционной схемы работников других государственных и контролирующих органов.
За последние два года из государственного бюджета было выделено более тридцати миллионов гривен на ремонт и реконструкцию больниц и учебных заведений Черниговщины.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все это время начальник департамента брал «откаты» с подрядных структур за содействие в заключении контрактов.
Оперативники СБ Украины задержали чиновника в областном центре при получении в собственном автомобиле сорока тысяч долларов «отката» от представителя коммерческой структуры.
Открыто уголовное производство по статьям 191 и 212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц к коррупционной сделке.
Пресс-группа Управления СБ Украины в Черниговской области
Источник: 0462.ua
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