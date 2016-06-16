СБУ раскрыла хищение чиновниками денег на ремонте социальных объектов Черниговщины

Правоохранители установили, что организатором сделки был руководитель одного из департаментов облгосадминистрации.Чиновник привлек к коррупционной схемы работников других государственных и контролирующих органов.За последние два года из государственного бюджета было выделено более тридцати миллионов гривен на ремонт и реконструкцию больниц и учебных заведений Черниговщины.Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все это время начальник департамента брал «откаты» с подрядных структур за содействие в заключении контрактов.Оперативники СБ Украины задержали чиновника в областном центре при получении в собственном автомобиле сорока тысяч долларов «отката» от представителя коммерческой структуры.Открыто уголовное производство по статьям 191 и 212 Уголовного кодекса Украины.Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц к коррупционной сделке.Пресс-группа Управления СБ Украины в Черниговской области