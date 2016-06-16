Черниговский газ даже лучше чем требуется?

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Осенью прошлого года черниговцы начали неоднократно жаловаться на качество газа. В ответ «Черниговгаз» на этой неделе устроил показательную проверку калорийности топлива.
Газотранспортные компании Черниговской области инициировали проведение анализа качества природного газа, поступающего к потребителям Черниговщины.
Газовщики показали маршрут следования топлива от магистрального газопровода высокого давления до конечного потребителя, проверили систему на герметичность и на основании этого еще раз заявили: «изменить состав газа на этапе его транспортировки невозможно».
Потребителям Черниговской области природный газ сначала транспортируется по магистральным газопроводам высокого давления ПАО «Укртрансгаз». После этого он попадает в систему распределительных сетей «Черниговгаза», где на специальных газорегуляторных пунктах (ГРП) давление природного газа снижается до среднего и низкого.
На этом этапе осуществлять любые технические манипуляции с природным газом невозможно, ведь система распределительных газопроводов является герметичной и вмешательство в ее работу может привести к аварии или взрыву.
- Газ в сетях постоянно находится под давлением и движется в одном направлении. Любое вмешательство в работу системы может иметь взрывоопасные последствия.
Если же происходит вмешательство в работу ГРП, то срабатывают предохранительные клапана и оборудование автоматически отключается, - рассказал главный инженер «Черниговгаза» Александр Качкарда.
Для проверки качества природного газа газовщики провели отбор проб в двух точках – на газораспределительной станции в. Чернигове и у бытового потребителя.
К проведению экспертизы привелкли специалистов государственной лаборатории «Укрметртестстандарт», которы провели отбор газа, опломбировали пробы и доставили емкости на экспертизу в Киев.
Первые результаты, полученные от черниговской лаборатории свидетельствуют о том, что свойства природного газа, отобранного из магистрального газопровода, соответствуют всем госстандартам.
В частности, теплота сгорания, от которой зависит качество газа и что чаще всего волнует потребителей, равна 8237 ккал/м куб. Этот показатель почти на 8% превышает стандарт ГОСТа и является одним из самых высоких в Украине.
Результаты экспертизы газа лаборатории ГП «Укрметртестстандарт» будут обнародованы после предоставления протоколов измерений.
Также газовщики отмечают, что для исключения жалоб потребителей на качество газа необходимо перейти на учет топлива не в кубометрах, а в калориях (теплотворной способности), как это делают в Европе.
Соответствующие изменения уже обнародованы Нацкомиссией в Постановлении № 84 от 26 января 2017 года.
Документом предусмотрено, что вместе с объемом потребленного топлива в кубометрах, в счетах за газ будет указан размер использованного ресурса в энергетических единицах, то есть киловаттах (кВт/ч), гигакалориях (Гкал) и мегаджоулях (МДж/м3).
Черниговский газ даже лучше чем требуется?
- Сегодня, 14:32
- Просмотров: 29
Осенью прошлого года черниговцы начали неоднократно жаловаться на качество газа. В ответ «Черниговгаз» на этой неделе устроил показательную проверку калорийности топлива.
Газотранспортные компании Черниговской области инициировали проведение анализа качества природного газа, поступающего к потребителям Черниговщины.
Газовщики показали маршрут следования топлива от магистрального газопровода высокого давления до конечного потребителя, проверили систему на герметичность и на основании этого еще раз заявили: «изменить состав газа на этапе его транспортировки невозможно».
Потребителям Черниговской области природный газ сначала транспортируется по магистральным газопроводам высокого давления ПАО «Укртрансгаз». После этого он попадает в систему распределительных сетей «Черниговгаза», где на специальных газорегуляторных пунктах (ГРП) давление природного газа снижается до среднего и низкого.
На этом этапе осуществлять любые технические манипуляции с природным газом невозможно, ведь система распределительных газопроводов является герметичной и вмешательство в ее работу может привести к аварии или взрыву.
- Газ в сетях постоянно находится под давлением и движется в одном направлении. Любое вмешательство в работу системы может иметь взрывоопасные последствия.
Если же происходит вмешательство в работу ГРП, то срабатывают предохранительные клапана и оборудование автоматически отключается, - рассказал главный инженер «Черниговгаза» Александр Качкарда.
Для проверки качества природного газа газовщики провели отбор проб в двух точках – на газораспределительной станции в. Чернигове и у бытового потребителя.
К проведению экспертизы привелкли специалистов государственной лаборатории «Укрметртестстандарт», которы провели отбор газа, опломбировали пробы и доставили емкости на экспертизу в Киев.
Первые результаты, полученные от черниговской лаборатории свидетельствуют о том, что свойства природного газа, отобранного из магистрального газопровода, соответствуют всем госстандартам.
В частности, теплота сгорания, от которой зависит качество газа и что чаще всего волнует потребителей, равна 8237 ккал/м куб. Этот показатель почти на 8% превышает стандарт ГОСТа и является одним из самых высоких в Украине.
Результаты экспертизы газа лаборатории ГП «Укрметртестстандарт» будут обнародованы после предоставления протоколов измерений.
Также газовщики отмечают, что для исключения жалоб потребителей на качество газа необходимо перейти на учет топлива не в кубометрах, а в калориях (теплотворной способности), как это делают в Европе.
Соответствующие изменения уже обнародованы Нацкомиссией в Постановлении № 84 от 26 января 2017 года.
Документом предусмотрено, что вместе с объемом потребленного топлива в кубометрах, в счетах за газ будет указан размер использованного ресурса в энергетических единицах, то есть киловаттах (кВт/ч), гигакалориях (Гкал) и мегаджоулях (МДж/м3).
Источник: 0462.ua
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