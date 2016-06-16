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77-летнего жителя Чернигова обманули продавцы таблеток для любви

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:02
  • Просмотров: 31
77-летнего жителя Чернигова обманули продавцы таблеток для любвиВ полицию Чернигова обратился местный житель 1939 года рождения. Он пожаловался на мошенников, которые продали ему за 14 тысяч гривен средства для повышения потенции, сообщает garmata.tv.

Утром, 7 февраля, в полицию обратился пожилой мужчина. Он просил принять меры к неизвестным лицам, которые его обманули.

Неизвестные под видом продажи медицинских препаратов от импотенции завладели денежными средствами в сумме более 14 тысяч гривен.

Пожилой дон жуан перечислял деньги частями с января 2016 года на банковскую карточку продавцов.

Препараты ему присылали, но после их приема мужчина эффект так и не ощутил.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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