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77-летнего жителя Чернигова обманули продавцы таблеток для любви
- Сегодня, 15:02
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В полицию Чернигова обратился местный житель 1939 года рождения. Он пожаловался на мошенников, которые продали ему за 14 тысяч гривен средства для повышения потенции, сообщает garmata.tv.
Утром, 7 февраля, в полицию обратился пожилой мужчина. Он просил принять меры к неизвестным лицам, которые его обманули.
Неизвестные под видом продажи медицинских препаратов от импотенции завладели денежными средствами в сумме более 14 тысяч гривен.
Пожилой дон жуан перечислял деньги частями с января 2016 года на банковскую карточку продавцов.
Препараты ему присылали, но после их приема мужчина эффект так и не ощутил.
Утром, 7 февраля, в полицию обратился пожилой мужчина. Он просил принять меры к неизвестным лицам, которые его обманули.
Неизвестные под видом продажи медицинских препаратов от импотенции завладели денежными средствами в сумме более 14 тысяч гривен.
Пожилой дон жуан перечислял деньги частями с января 2016 года на банковскую карточку продавцов.
Препараты ему присылали, но после их приема мужчина эффект так и не ощутил.
Источник: 0462.ua
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