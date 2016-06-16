За сосульки и неубранный снег черниговских предпринимателей штрафуют на 1000 гривен

Ежедневно работники экологической инспекции города проверяют состояние уборки города от снега, льда и сосулек.За невыполнение Правил благоустройства на нарушителей составляют предписания со сроком исполнения 1 день. В случае невыполнения предписаний составляются протоколы и накладывается штраф.По информации начальника экологической инспекции города Сергей Стринадко в январе было составлено 18 предписаний и 31 административный протокол, а в феврале – 12 предписаний и 3 протокола.Для юридических лиц установлен штраф от 1003 до 1700 грн (максимальный размер – в случае невыполнения предписания или повторного нарушения), для предпринимателей-физлиц штраф составит от 500 до 1360 грн.Предприниматели и представители организаций и учреждений должны убрать свои прилегающие территории с 17.00 до 8.00 утра путем сдвига снега на проезжую часть, чтобы снегоуборочная коммунальная техника утром смогла вовремя убрать этот снег и расчистить дороги.Для предотвращения случаев травматизма экологическая служба призывает руководителей учреждений и предпринимателей также своевременно убирать сосульки с кровель зданий.Такие здания необходимо немедленно оградить красными лентами и сбить сосульки, или заказать соответствующую услугу в КП «Зеленстрой» или ЖЭКах.