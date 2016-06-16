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За сосульки и неубранный снег черниговских предпринимателей штрафуют на 1000 гривен
- Сегодня, 15:39
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Экологическая инспекция Чернигова рассказала, как инспекторы наказывают безответственных бизнесменов и руководителей различных организаций, говорится на сайте Черниговского городского совета.
Ежедневно работники экологической инспекции города проверяют состояние уборки города от снега, льда и сосулек.
За невыполнение Правил благоустройства на нарушителей составляют предписания со сроком исполнения 1 день. В случае невыполнения предписаний составляются протоколы и накладывается штраф.
По информации начальника экологической инспекции города Сергей Стринадко в январе было составлено 18 предписаний и 31 административный протокол, а в феврале – 12 предписаний и 3 протокола.
Для юридических лиц установлен штраф от 1003 до 1700 грн (максимальный размер – в случае невыполнения предписания или повторного нарушения), для предпринимателей-физлиц штраф составит от 500 до 1360 грн.
Предприниматели и представители организаций и учреждений должны убрать свои прилегающие территории с 17.00 до 8.00 утра путем сдвига снега на проезжую часть, чтобы снегоуборочная коммунальная техника утром смогла вовремя убрать этот снег и расчистить дороги.
Для предотвращения случаев травматизма экологическая служба призывает руководителей учреждений и предпринимателей также своевременно убирать сосульки с кровель зданий.
Такие здания необходимо немедленно оградить красными лентами и сбить сосульки, или заказать соответствующую услугу в КП «Зеленстрой» или ЖЭКах.
Ежедневно работники экологической инспекции города проверяют состояние уборки города от снега, льда и сосулек.
За невыполнение Правил благоустройства на нарушителей составляют предписания со сроком исполнения 1 день. В случае невыполнения предписаний составляются протоколы и накладывается штраф.
По информации начальника экологической инспекции города Сергей Стринадко в январе было составлено 18 предписаний и 31 административный протокол, а в феврале – 12 предписаний и 3 протокола.
Для юридических лиц установлен штраф от 1003 до 1700 грн (максимальный размер – в случае невыполнения предписания или повторного нарушения), для предпринимателей-физлиц штраф составит от 500 до 1360 грн.
Предприниматели и представители организаций и учреждений должны убрать свои прилегающие территории с 17.00 до 8.00 утра путем сдвига снега на проезжую часть, чтобы снегоуборочная коммунальная техника утром смогла вовремя убрать этот снег и расчистить дороги.
Для предотвращения случаев травматизма экологическая служба призывает руководителей учреждений и предпринимателей также своевременно убирать сосульки с кровель зданий.
Такие здания необходимо немедленно оградить красными лентами и сбить сосульки, или заказать соответствующую услугу в КП «Зеленстрой» или ЖЭКах.
Источник: 0462.ua
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