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В центр Чернигова на марш выйдут владельцы оружия
- Сегодня, 16:03
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В Чернигове (в районе «Мегацентра») в воскресенье, 19 февраля, состоится Марш владельцев оружия. Организаторы этого мероприятия - «Северный корпус», «Парни СС», «ОУН - Север» и «Правый сектор Север».
Об этом сообщают на своих страницах в социальных сетях представители черниговских патриотических организаций. Лейтмотив марша - «Выйди на улицу - верни себе город». ЧЕline пытался выйти на кого-то из организаторов, чтобы получить комментарий по этому поводу, впрочем, ничего не вышло. Организаторы Марша пока предпочитают держать подробности в секрете. Но участники этого марша подчеркивают, что эта мера касается только владельцев оружия. Также участники отмечают, что в Украине до сих пор нет закона об оружии, поэтому они и выступают за принятие такого документа в Верховной Раде. «Сейчас есть только приказ министра МВД № 622, что недопустимо для цивилизованной европейской страны. Поэтому все оружие, полученное согласно разрешению через МВД, просто «учетным», но все равно нелегально. Национальный Корпус выступает за легализацию и гражданский оборот оружия. А также за право гражданина на защиту », - прокомментировал председатель Национального Корпуса в Черниговской области Павел Муровейко. В полиции заявили, что пока к ним не поступало никаких заявлений о проведении этого мероприятия. «Если поступит соответствующее заявление, мы будем обеспечивать охрану общественного порядка в рамках закона. Пока это только призывы в соцсетях. Если ничего не поступит, все равно - полиция же постоянно патрулирует город, поэтому мы будем обеспечивать общественный порядок в любом случае », - прокомментировал начальник сектора связей с общественностью Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Сергей Брыль.
Об этом сообщают на своих страницах в социальных сетях представители черниговских патриотических организаций. Лейтмотив марша - «Выйди на улицу - верни себе город». ЧЕline пытался выйти на кого-то из организаторов, чтобы получить комментарий по этому поводу, впрочем, ничего не вышло. Организаторы Марша пока предпочитают держать подробности в секрете. Но участники этого марша подчеркивают, что эта мера касается только владельцев оружия. Также участники отмечают, что в Украине до сих пор нет закона об оружии, поэтому они и выступают за принятие такого документа в Верховной Раде. «Сейчас есть только приказ министра МВД № 622, что недопустимо для цивилизованной европейской страны. Поэтому все оружие, полученное согласно разрешению через МВД, просто «учетным», но все равно нелегально. Национальный Корпус выступает за легализацию и гражданский оборот оружия. А также за право гражданина на защиту », - прокомментировал председатель Национального Корпуса в Черниговской области Павел Муровейко. В полиции заявили, что пока к ним не поступало никаких заявлений о проведении этого мероприятия. «Если поступит соответствующее заявление, мы будем обеспечивать охрану общественного порядка в рамках закона. Пока это только призывы в соцсетях. Если ничего не поступит, все равно - полиция же постоянно патрулирует город, поэтому мы будем обеспечивать общественный порядок в любом случае », - прокомментировал начальник сектора связей с общественностью Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Сергей Брыль.
Источник: cheline.com.ua
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