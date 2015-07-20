4ернігів.інфо » Стрічка новин » На Днепре поймали браконьера с сеткой
На Днепре поймали браконьера с сеткой
- Сегодня, 16:47
- Просмотров: 29
Вчера, пограничный наряд отдела пограничной службы «Днепровское», реализуя поступившую от участкового инпектор, на одном из заливов р. Днепр задержал 45-летнего гражданина Украины, который осуществлял лов рыбы запрещенным орудием, а именно жаберных сеткой.
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В ходе осмотра места происшествия у браконьера изъято 10-метровое запрещено орудия лова и 4 выловленных рыбы. Предварительная сумма причиненного государству ущерба составляет около 170 грн. Материалы о привлечении браконьера к административной ответственности направлены на рассмотрение Черниговского районного суда.
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В ходе осмотра места происшествия у браконьера изъято 10-метровое запрещено орудия лова и 4 выловленных рыбы. Предварительная сумма причиненного государству ущерба составляет около 170 грн. Материалы о привлечении браконьера к административной ответственности направлены на рассмотрение Черниговского районного суда.
Источник: cheline.com.ua
Рекомендуем похожее:
На границе поймали браконьера
В субботу пограничный наряд отдела пограничной службы «Днепровское» совместно с сотрудниками
На Семеновщине за нарушение границы задержали россиянина
В воскресенье, пограничный наряд отдела пограничной службы «Леоновка» вблизи с. Леоновка
На Черниговщине полиция задержала очередного браконьера
Полицейские сектора речной полиции Черниговского отдела полиции задержали в Черниговском районе
На границе пограничный наряд задержал наркокурьера
Вчера вечером, пограничный наряд отдела пограничной службы «Семеновка», в ходе реализации
Черниговского браконьера за 20 рыбин оштрафовали на 5 тысяч гривен
Во время рейда сотрудники отделения речной милиции в порту «Чернигов» поймали браконьера,
Каждый день по браконьеру!
Вчера в отдел пограничной службы «Воробьевка», от участкового инспектора пограничной службы,
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!