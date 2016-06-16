В Чернигове ищут самых достойных производителей

Каталог создается для помощи в продвижении лучших местных товаропроизводителей на внешних и региональных рынках.Издание такого каталога является одним из пунктов Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Чернигове на 2017-2020 годы.Каталог планируется выпустить в текущем году на украинском и иностранных языках в печатном и электронном виде.Размещение информации в каталоге «Гордость Чернигова» для субъектов хозяйственной деятельности – бесплатное.Предложения принимаются до 1 марта 2017 года, на электронный адрес управления экономического развития города l_a_b@ukr.netФорма предложения – заполненный информационный лист, который можно загрузить на сайте Черниговского городского совета.Телефон для справок: 67-67-14.Письма с предложением выбрать и предложить кандидатов уже направлены в Черниговскую торгово-промышленную палату, Союза предпринимателей и промышленников Лиги деловых и профессиональных женщин и в другие объединения предпринимателей города.