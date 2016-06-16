4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове ищут самых достойных производителей
Черниговский городской совет приглашает руководителей предприятий производственной сферы города к сотрудничеству в формировании каталога «Гордость Чернигова».
Каталог создается для помощи в продвижении лучших местных товаропроизводителей на внешних и региональных рынках.
Издание такого каталога является одним из пунктов Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Чернигове на 2017-2020 годы.
Каталог планируется выпустить в текущем году на украинском и иностранных языках в печатном и электронном виде.
Размещение информации в каталоге «Гордость Чернигова» для субъектов хозяйственной деятельности – бесплатное.
Предложения принимаются до 1 марта 2017 года, на электронный адрес управления экономического развития города l_a_b@ukr.net
Форма предложения – заполненный информационный лист, который можно загрузить на сайте Черниговского городского совета.
Телефон для справок: 67-67-14.
Письма с предложением выбрать и предложить кандидатов уже направлены в Черниговскую торгово-промышленную палату, Союза предпринимателей и промышленников Лиги деловых и профессиональных женщин и в другие объединения предпринимателей города.
В Чернигове ищут самых достойных производителей
- Сегодня, 08:54
- Просмотров: 17
Черниговский городской совет приглашает руководителей предприятий производственной сферы города к сотрудничеству в формировании каталога «Гордость Чернигова».
Каталог создается для помощи в продвижении лучших местных товаропроизводителей на внешних и региональных рынках.
Издание такого каталога является одним из пунктов Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Чернигове на 2017-2020 годы.
Каталог планируется выпустить в текущем году на украинском и иностранных языках в печатном и электронном виде.
Размещение информации в каталоге «Гордость Чернигова» для субъектов хозяйственной деятельности – бесплатное.
Предложения принимаются до 1 марта 2017 года, на электронный адрес управления экономического развития города l_a_b@ukr.net
Форма предложения – заполненный информационный лист, который можно загрузить на сайте Черниговского городского совета.
Телефон для справок: 67-67-14.
Письма с предложением выбрать и предложить кандидатов уже направлены в Черниговскую торгово-промышленную палату, Союза предпринимателей и промышленников Лиги деловых и профессиональных женщин и в другие объединения предпринимателей города.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
За сосульки и неубранный снег черниговских предпринимателей штрафуют на 100 ...
Экологическая инспекция Чернигова рассказала, как инспекторы наказывают безответственных
В Чернигове создают каталог товаров местных производителей
Черниговский городской совет приглашает руководителей предприятий производственной сферы города, в
Дополнительные средства из бюджета Чернигова - для повышения качества предо ...
В рамках выполнения Программы осуществления дополнительных мероприятий по мобилизации средств в
Приглашаем предпринимателей Чернигова на встречу с членами Международного Т ...
Торгово-промышленная палата Украины приглашает принять участие в совместном заседании руководства
В Чернигове горсовет одобрил программу развития туризма на 2015-2016 годы
Исполнительный комитет Черниговского горсовета во время очередного заседания одобрил Программу
В Чернигове на Валу появится «городок мастеров»
Исполнительный комитет Черниговского горсовета во время очередного заседания одобрил Программу
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!