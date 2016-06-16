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Новые троллейбусы в Чернигове будут красного цвета
- Сегодня, 09:32
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О закупке городом новых троллейбусов рассказал заместитель городского головы Александр Ломако в своем интервью телеканалу «Новый Чернигов».
В частности, он сообщил, что в настоящее время объявлен тендер на закупку 5 новых троллейбусов за средства городского бюджета. Уже определен цвет троллейбусов, и это будет красный.
«Мы постепенно будем переходить к красному цвету общественного транспорта, он хорошо заметен, эстетично выглядит, и даже, по статистике, имеет наименьшее количество ДТП, - сказал Александр Ломако. - Крыша в красных троллейбусов может быть белого цвета, чтобы избежать перегрева от солнца ».
Кроме того, в этом году запланирован капитальный ремонт еще 5 троллейбусов, которые также будут иметь более комфортный и современный вид.
По словам заместителя городского головы, если будут позволять средства городского бюджета, возможно во второй половине года город приобретет новые троллейбусы еще.
Ведь прежде всего необходимо решить вопрос качественных перевозок на магистральных маршрутах в городе. Таких, как проспекты Мира и Победы, улицах Шевченко, Мазепы, Рокоссовского.
Для бесперебойного транспортного перевозки людей в Чернигове должна быть примерно 100 троллейбусов, как когда-то в предыдущие годы. Сегодня в день выходит на линию примерно 65-68 машин.
- Конечно, за 1-2 года мы не сможем достичь количества троллейбусов в 100 единиц, но с каждым годом, когда их будет все больше, они будут иметь более важное значение на рынке транспортных услуг в Чернигове.
Ведь троллейбус удобный и комфортный для пассажиров, чем тесные маршрутки, и, конечно, город будет развиваться в сторону поддержки электротранспорта как наиболее экологичного и социального, - сказал Александр Ломако.
В частности, он сообщил, что в настоящее время объявлен тендер на закупку 5 новых троллейбусов за средства городского бюджета. Уже определен цвет троллейбусов, и это будет красный.
«Мы постепенно будем переходить к красному цвету общественного транспорта, он хорошо заметен, эстетично выглядит, и даже, по статистике, имеет наименьшее количество ДТП, - сказал Александр Ломако. - Крыша в красных троллейбусов может быть белого цвета, чтобы избежать перегрева от солнца ».
Кроме того, в этом году запланирован капитальный ремонт еще 5 троллейбусов, которые также будут иметь более комфортный и современный вид.
По словам заместителя городского головы, если будут позволять средства городского бюджета, возможно во второй половине года город приобретет новые троллейбусы еще.
Ведь прежде всего необходимо решить вопрос качественных перевозок на магистральных маршрутах в городе. Таких, как проспекты Мира и Победы, улицах Шевченко, Мазепы, Рокоссовского.
Для бесперебойного транспортного перевозки людей в Чернигове должна быть примерно 100 троллейбусов, как когда-то в предыдущие годы. Сегодня в день выходит на линию примерно 65-68 машин.
- Конечно, за 1-2 года мы не сможем достичь количества троллейбусов в 100 единиц, но с каждым годом, когда их будет все больше, они будут иметь более важное значение на рынке транспортных услуг в Чернигове.
Ведь троллейбус удобный и комфортный для пассажиров, чем тесные маршрутки, и, конечно, город будет развиваться в сторону поддержки электротранспорта как наиболее экологичного и социального, - сказал Александр Ломако.
Источник: 0462.ua
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