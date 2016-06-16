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Авдеевка Сосницкого района может стать Селом Года 2016
- Сегодня, 13:02
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В течение года «Сельский Ревизор» поселялся в разных селах Украины, чтобы проверить, как о них заботятся аграрии и государство. На сайте SilskiyRevizor.com объявлено голосование за село. Оно продлится до 16 февраля 2017 года.
Об этом сообщает сайт cheline.com.ua.
В списке - 10 сел. Каждое из них одержит победу в одной из номинаций и сертификат на улучшение своей инфраструктуры.
Однако только одно будет признано Селом Года 2016. Сельские головы, директора ДОУ, школ и домов культуры впервые в жизни станут на красную ковровую дорожку в Киеве.
Торжественное награждение состоится 17 февраля в рамках выставки «Зерновые технологии».
Цель проекта «Сельский Ревизор» - на национальном уровне поднять проблему инфраструктуры украинского села. Показать, что оно может быть комфортным местом для жизни, село - живет. Проверить состояние школы, детского сада, амбулатории, сельского совета, дома культуры, стадиона, фермы, предприятий и других инфраструктурных объектов.
В течение 2016-го состоялись 10 сельских ревизий в Полтавской, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Сумской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях. Голосуйте за лучшее село по ссылке. Проголосовать можно только один раз.
Об этом сообщает сайт cheline.com.ua.
В списке - 10 сел. Каждое из них одержит победу в одной из номинаций и сертификат на улучшение своей инфраструктуры.
Однако только одно будет признано Селом Года 2016. Сельские головы, директора ДОУ, школ и домов культуры впервые в жизни станут на красную ковровую дорожку в Киеве.
Торжественное награждение состоится 17 февраля в рамках выставки «Зерновые технологии».
Цель проекта «Сельский Ревизор» - на национальном уровне поднять проблему инфраструктуры украинского села. Показать, что оно может быть комфортным местом для жизни, село - живет. Проверить состояние школы, детского сада, амбулатории, сельского совета, дома культуры, стадиона, фермы, предприятий и других инфраструктурных объектов.
В течение 2016-го состоялись 10 сельских ревизий в Полтавской, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Сумской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях. Голосуйте за лучшее село по ссылке. Проголосовать можно только один раз.
Источник: 0462.ua
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