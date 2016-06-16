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Черниговчанка одержала победу в известном свадебном телешоу
- Сегодня, 13:36
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Вчера, 9 февраля на канале «1+1» стартовал новый сезон развлекательного телешоу «4 весілля».
Невесты из разных уголков Украины сражались за возможность провести «медовый месяц» на Кипре.
Борьба получилась напряженной и интересной, поскольку участницы были как на подбор: одна — «конотопская ведьма», вторая — воспитанная в исконно украинских традициях львовянка, третья — одесситка, которая приняла ислам, и четвертая — молодая мама из Чернигова.
Первый брак Илоны, нашей землячки, был неудачным, но девушка не отчаялась и вскоре встретила Дмитрия, который окружил ее заботой и стал надежной опорой в трудных ситуациях.
Мужчина полюбил Илону и ее маленькую дочь от первого брака Соломию с первого взгляда. Свадьбу решили провести в современном стиле.
Свадьба одесситки Виктории была с восточным колоритом и строгим соблюдением исламских традиций. Ведь Виктория вышла замуж за арабского шейха и приняла ислам.
Третья невеста — львовянка Вероника. Ее свадьба и венчание прошло, как и положено на Западной Украине, с соблюдением всех украинских традиций, с морем «хреновухи» и большим количеством национальных блюд.
«Конотопская ведьма» Елена ждала предложения руки и сердца от своего возлюбленного шесть лет, поэтому подошла максимально ответственно к организации свадьбы. Гости были обязаны соблюсти строгий дресс-код — вечерний наряд с элементами красно цвета. Свадьба проходила в мистическом стиле с соблюдением украинских обрядов.
Финал удивил участников. По словам новобрачных, черниговка оказалась двуличной и коварной. Она улыбалась участникам, а на самом деле всем ставила слишком низкие баллы для победы.
Невесты из разных уголков Украины сражались за возможность провести «медовый месяц» на Кипре.
Борьба получилась напряженной и интересной, поскольку участницы были как на подбор: одна — «конотопская ведьма», вторая — воспитанная в исконно украинских традициях львовянка, третья — одесситка, которая приняла ислам, и четвертая — молодая мама из Чернигова.
Первый брак Илоны, нашей землячки, был неудачным, но девушка не отчаялась и вскоре встретила Дмитрия, который окружил ее заботой и стал надежной опорой в трудных ситуациях.
Мужчина полюбил Илону и ее маленькую дочь от первого брака Соломию с первого взгляда. Свадьбу решили провести в современном стиле.
Свадьба одесситки Виктории была с восточным колоритом и строгим соблюдением исламских традиций. Ведь Виктория вышла замуж за арабского шейха и приняла ислам.
Третья невеста — львовянка Вероника. Ее свадьба и венчание прошло, как и положено на Западной Украине, с соблюдением всех украинских традиций, с морем «хреновухи» и большим количеством национальных блюд.
«Конотопская ведьма» Елена ждала предложения руки и сердца от своего возлюбленного шесть лет, поэтому подошла максимально ответственно к организации свадьбы. Гости были обязаны соблюсти строгий дресс-код — вечерний наряд с элементами красно цвета. Свадьба проходила в мистическом стиле с соблюдением украинских обрядов.
Финал удивил участников. По словам новобрачных, черниговка оказалась двуличной и коварной. Она улыбалась участникам, а на самом деле всем ставила слишком низкие баллы для победы.
Источник: vchernigove.info
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