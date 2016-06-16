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«Десна» обыграла в Турции польскую «Сталь»

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:02
  • Просмотров: 29
«Десна» обыграла в Турции польскую «Сталь»Второй матч турецкого предсезонного сбора черниговские футболисты провели против команды «Сталь» из города Мелец (Польша), выступающая в первой лиге польского чемпионата.

Матч проходил в более-менее равной борьбе и не изобиловал опасными моментами. В частности, поляки отметились только ударом в штангу.

А за 2 минуты до конца матча черниговцы забили победный гол. Отличился Денис Фаворов.

В этом матче "Десна" впервые сыграла в новой форме - белых футболках с небесно-голубыми вертикальными полосами, "исчезающими" в верхней части.

Следующий товарищеский матч черниговцы проведут в понедельник, 13 февраля против «Торпедо» (Кутаиси), которое в минувшем чемпионате Грузии финишировало на 5-м месте.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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